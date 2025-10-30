Укр

Название происходит от имен детей инженеров: когда в СССР появилась первая модель "Нивы"

Инженеры ВАЗа разрабатывали универсальный автомобиль для дорог без асфальта
Салон "Нивы" похож на модель ВАЗ-2106

Популярный автомобиль "Нива" впервые сошел с конвейера ВАЗ почти 50 лет назад. Изначально он создавался для сельских дорог, но позже стал легендой советского автопрома.

Идея создать такой автомобиль появилась еще в начале 1970-х, когда конструкторы ВАЗа получили задание сделать легковушку, пригодную для сельских дорог. Разработка длилась несколько лет: от первых прототипов и тестовых образцов до серийного производства, и в результате появился универсальный внедорожник. "Телеграф" решил рассказать историю создания этого легендарного авто.

ВАЗ-2121 "Нива"
Первый прототип «Нивы» сошел с конвейера ВАЗа

В конце 1960-х годов инженеры Волжского автозавода взялись за задачу разработать автомобиль, который объединит комфорт легковушки и проходимость настоящего внедорожника. Идея принадлежала главному конструктору ВАЗа Виктору Соловьеву, который стремился создать удобный транспорт для сельских жителей.

АвтоВАЗ – советская и российская автомобилестроительная компания.
В 1970 году задачу официально поддержал председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин. Он подчеркнул: после сотрудничества с итальянской Fiat советские инженеры должны полагаться только на собственные силы. Так началась история нового автомобиля повышенной проходимости — будущей "Нивы".

Первые технические совещания состоялись в 1971 году. Уже в апреле 1972 года ВАЗ представил первый экспериментальный образец Е-2121. В последующие годы конструкторы совершенствовали машину, используя наработки из моделей "Жигули" — в частности узлы, детали дизайна и интерьер от ВАЗ-2106. Именно поэтому "Нива" выглядела как обычный легковой автомобиль, хотя могла преодолевать тяжелые грунтовые дороги.

ВАЗ-2121 "Нива"
Легендарный внедорожник
По словам создателя модели Петра Прусова, название "Нива" образовалось из первых букв имен его детей — Натальи и Ирины, а также детей Соловьева — Вадима и Андрея.

Первые предсерийные образцы появились в 1974 году, а в 1976 году "Нива" прошла жесткие испытания в условиях Урала и Предуралья. Ее сравнивали с Land Rover, Range Rover и УАЗ-469 и новинка показала себя на уровне лучших мировых моделей.

31 июля 1975 года был подписан приказ о запуске серийного производства, а 5 апреля 1977 года с конвейера сошла первая серийная ВАЗ-2121. Спрос оказался настолько большим, что годовой план выпуска быстро увеличили втрое — до 70 тысяч автомобилей.

ВАЗ-2121 "Нива"
