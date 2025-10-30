Рус

Назва походить від імен дітей інженерів: коли в СРСР з'явилась перша модель "Ниви"

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Інженери ВАЗа розробляли універсальний автомобіль для доріг без асфальту
Інженери ВАЗа розробляли універсальний автомобіль для доріг без асфальту. Фото Колаж "Телеграфу"

Салон "Ниви" схожий на модель ВАЗ-2106

Популярний автомобіль "Нива" вперше зійшов з конвеєра ВАЗу майже 50 років тому. Спочатку він створювався для сільських доріг, але пізніше став легендою радянського автопрому.

Ідея створити такий автомобіль з’явилася ще на початку 1970-х, коли конструктори ВАЗа отримали завдання зробити легковик, придатний для сільських доріг. Розробка тривала кілька років: від перших прототипів і тестових зразків до серійного виробництва, і в результаті з’явився універсальний позашляховик. "Телеграф" вирішив розповісти історію створення цього легендарного авто.

ВАЗ-2121 "Нива"
Перший прототип «Ниви» зійшов з конвеєра ВАЗу

Наприкінці 1960-х років інженери Волзького автозаводу взялися за завдання розробити автомобіль, який поєднає комфорт легковика і прохідність справжнього позашляховика. Ідея належала головному конструктору ВАЗа Віктору Соловйову, який прагнув створити зручний транспорт для сільських мешканців.

АвтоВАЗ — радянська і російська автомобілебудівна компанія.
Будівля генеральної дирекції АвтоВАЗ

У 1970 році завдання офіційно підтримав голова Ради міністрів СРСР Олексій Косигін. Він наголосив: після співпраці з італійським Fiat радянські інженери мають покладатися лише на власні сили. Так розпочалася історія нового автомобіля підвищеної прохідності — майбутньої "Ниви".

Перші технічні наради відбулися у 1971 році. Вже у квітні 1972 року ВАЗ представив перший експериментальний зразок Е-2121. Наступні роки конструктори вдосконалювали машину, використовуючи напрацювання з моделей "Жигулі" — зокрема вузли, деталі дизайну й інтер’єр від ВАЗ-2106. Саме тому "Нива" виглядала як звичайний легковий автомобіль, хоча могла долати важкі ґрунтові дороги.

ВАЗ-2121 "Нива"
Легендарний позашляховик
Машина ВАЗ-2106
Конструктори застосували елементи дизайну від ВАЗ-2106

За словами творця моделі Петра Прусова, назва "Нива" утворилася з перших літер імен його дітей — Наталії та Ірини, а також дітей Соловйова — Вадима й Андрія.

Перші передсерійні зразки з’явилися у 1974 році, а в 1976-му "Нива" пройшла жорсткі випробування в умовах Уралу та Передуралля. Її порівнювали з Land Rover, Range Rover та УАЗ-469, і новинка показала себе на рівні кращих світових моделей.

31 липня 1975 року було підписано наказ про запуск серійного виробництва, а 5 квітня 1977 року з конвеєра зійшла перша серійна ВАЗ-2121. Попит виявився настільки великим, що річний план випуску швидко збільшили втричі — до 70 тисяч автомобілів.

ВАЗ-2121 "Нива"
Позашляховик показав себе на рівні світових конкурентів

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як і коли в СРСР з'явився торт "Пташине молоко".

Теги:
#Історія #ВАЗ #Нива #Цікаве