Назва походить від імен дітей інженерів: коли в СРСР з'явилась перша модель "Ниви"

Салон "Ниви" схожий на модель ВАЗ-2106

Популярний автомобіль "Нива" вперше зійшов з конвеєра ВАЗу майже 50 років тому. Спочатку він створювався для сільських доріг, але пізніше став легендою радянського автопрому.

Ідея створити такий автомобіль з’явилася ще на початку 1970-х, коли конструктори ВАЗа отримали завдання зробити легковик, придатний для сільських доріг. Розробка тривала кілька років: від перших прототипів і тестових зразків до серійного виробництва, і в результаті з’явився універсальний позашляховик. "Телеграф" вирішив розповісти історію створення цього легендарного авто.

Перший прототип «Ниви» зійшов з конвеєра ВАЗу

Наприкінці 1960-х років інженери Волзького автозаводу взялися за завдання розробити автомобіль, який поєднає комфорт легковика і прохідність справжнього позашляховика. Ідея належала головному конструктору ВАЗа Віктору Соловйову, який прагнув створити зручний транспорт для сільських мешканців.

Будівля генеральної дирекції АвтоВАЗ

У 1970 році завдання офіційно підтримав голова Ради міністрів СРСР Олексій Косигін. Він наголосив: після співпраці з італійським Fiat радянські інженери мають покладатися лише на власні сили. Так розпочалася історія нового автомобіля підвищеної прохідності — майбутньої "Ниви".

Перші технічні наради відбулися у 1971 році. Вже у квітні 1972 року ВАЗ представив перший експериментальний зразок Е-2121. Наступні роки конструктори вдосконалювали машину, використовуючи напрацювання з моделей "Жигулі" — зокрема вузли, деталі дизайну й інтер’єр від ВАЗ-2106. Саме тому "Нива" виглядала як звичайний легковий автомобіль, хоча могла долати важкі ґрунтові дороги.

Легендарний позашляховик

Конструктори застосували елементи дизайну від ВАЗ-2106

За словами творця моделі Петра Прусова, назва "Нива" утворилася з перших літер імен його дітей — Наталії та Ірини, а також дітей Соловйова — Вадима й Андрія.

Перші передсерійні зразки з’явилися у 1974 році, а в 1976-му "Нива" пройшла жорсткі випробування в умовах Уралу та Передуралля. Її порівнювали з Land Rover, Range Rover та УАЗ-469, і новинка показала себе на рівні кращих світових моделей.

31 липня 1975 року було підписано наказ про запуск серійного виробництва, а 5 квітня 1977 року з конвеєра зійшла перша серійна ВАЗ-2121. Попит виявився настільки великим, що річний план випуску швидко збільшили втричі — до 70 тисяч автомобілів.

Позашляховик показав себе на рівні світових конкурентів

