Они были на ножках чуть ли не всех советских женщин: когда в СССР начали изготавливать сапоги-чулки
Настоящие кожаные сапоги могли купить только самые обеспеченные модницы
В середине 1970-х годов в СССР появилась новая модная тенденция — сапоги-чулки на молнии. Они быстро завоевали популярность среди молодежи и модниц.
"Телеграф" решил узнать, где их начали изготавливать и напомнить, как они выглядели в то время. Дизайн этих сапожек разработала советский модельер Вера Аралова.
Производство началось на ростовском предприятии, где сапоги шили, в частности, из искусственной лакированной кожи. Несмотря на высокую затратность материалов, изделия быстро обрели популярность. Они были особенно популярны благодаря своей облегающей форме, которая визуально удлиняла ноги, и их часто носили с мини-юбкой.
Самые обеспеченные модницы могли позволить себе оригинальные импортные модели из Польши и Югославии, в то время как остальные ждали своей очереди в магазинах.
Вера Аралова — это советская художница, модельер и сценограф, которая известна как изобретательница первых в мире женских сапог на молнии в 1950-х годах. Она также была художественной руководительницей журнала "Мод", художницей-модельером в "Доме модели" на Кузнецком мосту и стала Заслуженной художницей РСФСР.
