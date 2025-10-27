Советские модницы мечтали о них: когда в СССР начали изготавливать цветные колготки (фото)

Колготки в советские времена были в дефиците, а цветные – тем более

Когда-то в СССР колготки были редкостью, ведь их было мало и их быстро разбирали с полок. Впоследствии появились цветные, которые изменили представление о женском стиле навсегда.

"Телеграф" решил рассказать о том, когда в СССР появились первые цветные колготки и где их изготавливали. Первоначально самые обычные колготки появились в СССР в 1960-х годах, ведь из Чехословакии начали привозить первые модели.

Количество этих колготок было очень ограничено. Приобрести их было сложно: колготки быстро раскупались, а их цена была высокой. Даже при появлении мелких повреждений, таких как зацепки или дырочки, советские женщины старались аккуратно зашить изделие, чтобы продлить его использование. Из-за ограниченного количества и быстрого износа некоторые прибегали к различным экспериментам, чтобы продлить срок службы этого предмета гардероба.

Популярные цветные колготки в СССР

Настоящий бум цветных и ажурных моделей настал в 1980-х годах. Ввезенное из-за границы оборудование позволило наладить массовое производство более качественных колготок. Одним из предприятий, освоивших производство цветных моделей, стал Брестский чулочный комбинат, который начал выпускать популярные в те годы колготки для модниц.

