Стал эталоном супергеройских фильмов: какая кинолента стала самой популярной в 2008 году

В 2008 году весь мир буквально "взорвался" от восторга, когда на экраны вышел фильм "Темный рыцарь". Он стал не только хитом года, но и настоящим феноменом в мире кино, как и "Гарри Поттер". Эта лента режиссера Кристофеа Нолана сделала Бэтмена не только персонажем комиксов, но и героем сложной моральной драмы, которая максимально раскрыла этого персонажа.

Критики называли этот фильм "революционным", а зрители — "лучшим Бэтменом всех времен". Кассовые сборы картины составили 1 миллиард долларов в мировом прокате. И это был первый фильм о супергероях, преодолевший этот рубеж.

Уже в первые выходные проката "Темный рыцарь" собрал 158 миллионов долларов, что было рекордом того времени и обошло все ожидания студии Warner Bros. Сейчас у киноленты рейтинг 9,0 из 10 на IMDb и 94% одобрения на Rotten Tomatoes, что означает, что даже через 17 лет после премьеры она остается одной из самых любимых в мире.

События "Темного рыцаря" разворачиваются в Готеме. Бэтмен вместе с комиссаром Гордоном и прокурором Гарви Дентом пытаются очистить город от преступности. Однако появляется Джокер, разрушающий их планы. Из-за его влияния Бэтмен сомневается в собственных принципах.

Несмотря на десятки новых фильмов в супергеройском жанре, "Темный рыцарь" по-прежнему остается эталоном. Его цитируют, анализируют и ставят в пример даже режиссеры Marvel. Зрители же возвращаются к нему снова и снова, ведь темы ленты до сих пор актуальны.

