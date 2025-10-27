Настолько плохой, что стал культовым: какой фильм считается самым худшим в истории

Этот фильм об инопланетянах

"План 9 из открытого космоса" — американский научно-фантастический фильм режиссера Эда Вуда, получивший сомнительную славу "худшей ленты в истории кино". Несмотря на попытку создать серьезную фантастику о вторжении пришельцев, фильм получился настолько неудачным — от актерской игры до спецэффектов, — что стал ярким примером кинематографического провала.

Сюжет фильма вращается вокруг попытки инопланетян остановить человечество, которое, по их мнению, может создать оружие, способное уничтожить Вселенную. Чтобы достичь цели, пришельцы реализуют свой "план 9" — оживляют мертвых на Земле, превращая их в бездушных зомби, которые должны запугать человечество и заставить его отказаться от опасных экспериментов.

Известно, что бюджет был очень скромным – ориентировочно около 60 000 долларов США. Такое финансирование для 1950-х уже было слишком низким для научно-фантастического жанра.

По данным Box Office Mojo, кинолента собрала всего 812 долларов кассовых сборов. На сайтах рецензий фильм имеет очень низкие оценки: IMDb отмечает рейтинг 3.9/10.

Фильм "План 9 из открытого космоса"

Хотя "Plan 9" и был коммерчески провальным, он получил культовый статус среди фанатов "плохого кино". Его упоминают как эталон нетипичной "худшести.

