Став еталоном супергеройських фільмів: яка кінострічка стала найпопулярнішою у 2008 році

Цей фільм, здається, бачив кожен

У 2008 році весь світ буквально "вибухнув" від захоплення, коли на екрани вийшов фільм "Темний лицар". Він став не лише хітом року, а й справжнім феноменом у світі кіно, як і "Гаррі Поттер". Ця стрічка режисера Крістофеа Нолана зробила Бетмена не тільки персонажем коміксів, а й героєм складної моральної драми, що максимально розкрило цьог персонажа.

Критики називали цей фільм "революційним", а глядачі — "найкращим Бетменом усіх часів". Касові збори картини склали 1 мільярд доларів у світовому прокаті. І це був перший фільм про супергероїв, який подолав цей рубіж.

Вже в перші вихідні прокату "Темний лицар" зібрав 158 мільйонів доларів, що було рекордом того часу і обійшло всі очікування студії Warner Bros. Зараз кінострічка має рейтинг 9,0 із 10 на IMDb і 94% схвалення на Rotten Tomatoes, що означає, що навіть через 17 років після прем’єри вона залишається однією із найулюбленіших у світі.

Кадр з фільму "Темний лицар"

Події "Темного лицаря" розгортаються в Готемі. Бетмен разом із комісаром Гордоном та прокурором Гарві Дентом намагаються очистити місто від злочинності. Однак з’являється Джокер, який руйнує їхні плани. Через його вплив Бетмен сумнівається у власних принципах.

Кадр з фільму "Темний лицар"

Попри десятки нових фільмів у супергеройському жанрі, "Темний лицар" досі залишається еталоном. Його цитують, аналізують і ставлять у приклад навіть режисери Marvel. Глядачі ж повертаються до нього знову і знову, адже теми стрічки й досі актуальні.

Раніше "Телеграф" розповідав, який фільм отримав аж п'ять "Оскарів". Він залишається популярним навіть через 25 років.