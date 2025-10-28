Эта лента заработала почти миллиард долларов: какой фильм был самым популярным в 2005-м

Этот фильм не получил "Оскар"

В 2005 году мировой прокат возглавила четвертая часть культовой саги — "Гарри Поттер и кубок огня". Фильм стал одним из главных кинохитов десятилетия. Экранизация по книге Джоан Роулинг покорила не только детей и подростков, но и взрослых людей и остается актуальной и сейчас, как и исторический боевик "Гладиатор".

Этот фильм стал четвёртой частью Поттерианы и вышел 18 ноября 2005 года. Он принес актерам еще большую славу.

Сразу после выхода фильм заработал более 100 миллионов долларов в Северной Америке за дебютный уик-энд – установил рекорд для серии. В общей сложности картина собрала около 885-897 миллионов долларов — это сделало ее самым кассовым фильмом 2005 года по международному собранию. В Великобритании она собрала более 14,9 миллионов в первый уик-энд.

Кадр из фильма "Гарри Поттер и бокал огня"

Интересные факты о "Гарри Поттере и бокале огня"

Для создания некоторых сцен был использован огромный резервуар воды – главный герой Дэниел Рэдклифф провел под водой более 41 часа во время съемок второй задачи турнира.

Съемка фильма "Гарри Поттер и бокал огня"

Дизайн костюмов был масштабным — более 300 костюмов были созданы только для большого бала, а форма для школы Шарм-батон изготавливалась из французского синего шелка, чтобы контрастировать с другими школами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой фильм получил пять "Оскаров". Только ленивый его не видел.