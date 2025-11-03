Всего одна ошибка — и куры замерзнут зимой. Почему этим нельзя обогревать курятник (фото)

Куры могут пострадать, и вы останетесь без яиц

В Украине заметно подорожали яйца, поэтому содержание домашних кур стало для украинцев особенно выгодным. Однако с наступлением морозов многие владельцы курятников задумываются о том, как защитить птиц от холода.

Пользователи Reddit делятся своим опытом и дают неожиданные, но практичные советы. О многом из этих рекомендаций некоторые владельцы курятников могли и не знать.

Что нельзя делать в курятнике

Один из участников обсуждения предупреждает, чтобы зимой в курятнике не использовали дополнительное тепло, поскольку сами птицы уже будут готовы к переменам погоды.

Я бы настоятельно не рекомендовал добавлять дополнительное тепло. Куры естественно вырастят толстый слой пуха, чтобы защититься от холода, и соберутся вместе, чтобы согреться пишут в Reddit

Многие заводчики ошибочно полагают, что тепловые лампы помогут птицам пережить зиму. На самом деле, лампы не стимулируют рост дополнительного оперения, а при отключении электричества на ночь у кур не будет естественной изоляции, чтобы согреться.

Забудьте о тепловых лампах в курятнике зимой

Также пользователи советуют устранять в курятниках сквозняки и при этом стараться обеспечить в помещении вентиляцию для удаления влаги. Такой подход помогает поддерживать здоровье кур и делает зимние ночи комфортными для птиц без лишних рисков.

Напомним, что употребление некачественных яиц может повлечь за собой серьезное отравление. "Телеграф" писал, как распознать яйца, которые нельзя есть.