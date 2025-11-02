Куры завалят яйцами зимой. Советы украинки, как содержать птиц в курятнике в морозы (видео)
Яйценоскость у кур будет в разы больше
В Украине цены на яйца существенно выросли, поэтому держать домашних кур стало особенно выгодно. Однако не все владельцы птиц знают, как правильно ухаживать за ними зимой.
В холодное время года куры обычно несутся значительно хуже, чем летом. Украинка в ТикТок поделилась советами, как правильно ухаживать за птицами в курятнике зимой и увеличить яйценоскость в морозы.
Чем и как кормить кур зимой
По словам блогерши, многие люди сталкиваются с проблемой, когда куры несутся хуже зимой. Причиной этого может быть неправильное содержание кур и их неполноценное питание.
Птиц не стоит перекармливать, ведь чем больше курица ест, тем меньше она несется
К питанию птиц женщина рекомендует добавлять сезонные овощи и влажную пищу, в частности тыкву, кабачки, кукурузу. А что касается содержания, то в курятнике должен быть свет, а также сухая подстилка, которая будет удерживать в помещении тепло. Именно для продления сухости подстилки и уничтожения неприятного запаха украинка советует использовать специальные осушители.
Существуют различные осушители подстилок для курятника: простые, дезинфицирующие, против паразитов или с добавлением кальция – в зависимости от ваших потребностей для кур. Эти средства абсолютно безопасны. Приобрести их можно в любом ветеринарном магазине или заказать прямо у производителя.
