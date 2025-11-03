Лише одна помилка — і кури замерзнуть узимку. Чому цим не можна обігрівати курник (фото)

Кури можуть постраждати, і ви залишитеся без яєць

В Україні помітно подорожчали яйця, тож утримання домашніх курей стало для українців особливо вигідним. Однак із настанням морозів багато власників курників замислюються про те, як захистити птахів від холоду.

Користувачі Reddit діляться своїм досвідом та дають несподівані, але практичні поради. Про більшість із цих рекомендацій деякі власники курників могли й не знати.

Що не можна робити у курнику

Один з учасників обговорення попереджає, щоби узимку в курнику не використовували додаткове тепло, оскільки самі птахи вже будуть готові до змін погоди.

Я б не рекомендував додавати додаткове тепло. Кури природно виростять товстий шар пуху, щоб захиститися від холоду, і зберуться разом, щоб зігрітися пишуть у Reddit

Багато заводчиків помилково вважають, що теплові лампи допоможуть птахам пережити зиму. Насправді лампи не стимулюють зростання додаткового оперення, а при відключенні електрики на ніч у курей не буде природної ізоляції, щоб зігрітися.

Забудьте про теплові лампи в курнику взимку

Також користувачі радять усувати у курниках протяги і при цьому намагатися забезпечити в приміщенні вентиляцію для видалення вологи. Такий підхід допомагає підтримувати здоров’я курей та робить зимові ночі комфортними для птахів без зайвих ризиків.

