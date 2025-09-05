Укр

Не только несвежие. Как распознать яйца, которые нельзя есть

Елена Руденко
Яйца часть ежедневного рациона многих, но важно качество
Яйца часть ежедневного рациона многих, но важно качество

Употребление некачественных яиц чревато тяжелым отравлением и не только

Яйца очень ценный с точки зрения пользы продукт, но их надо очень внимательно выбирать — и это не только посмотреть срок годности. Некачественные яйца грозят большими неприятностями.

Польза яиц

Они являются источником высококачественного белка, содержащего все девять незаменимых аминокислот, необходимых для построения и восстановления тканей организма. Кроме того, яйца содержат полезные витамины и минералы. В них есть витамин D, который помогает усваивать кальций, витамин B12, поддерживающий здоровье нервной системы, и железо, необходимое для формирования эритроцитов. Кроме того, яйца содержат холин – вещество, которое играет ключевую роль в работе мозга и памяти.

Какие яйца могут навредить

Яйца с поврежденной скорлупой. Это наибольший риск, ведь даже через микротрещины внутрь яйца легко попадают бактерии. Такие яйца угрожают отравлением и сальмонеллезом.

Яйца выращенные в антисанитарных условиях. Даже свежие яйца могут представлять угрозу, если куры живут в плохих условиях. Опасность заражения сальмонеллой возрастает, поскольку бактерии могут присутствовать на поверхности яйца.

Яйца без маркировки. На упаковке и на самих яйцах должна быть указана дата фасовки и срок годности. Если этой информации нет, то лучше отказаться от такой продукции.

Как выбрать качественные яйца

Нужно знать, как выбирать качественные яйца. Просто посмотреть на дату изготовления недостаточно – кроме несвежих, существуют и другие факторы, которые могут сделать этот продукт опасным.

На что нужно обратить внимание:

  • Дата производства и срок годности — первое, что нужно проверить. Лучше выбирать яйца, которые куры снесли не раньше недели назад.
  • Скорлупа должна быть чистой, целой и матовой. Если она блестит, яйца могут быть старыми. Даже мелкие трещины на скорлупе могут быть источником неприятностей – через них внутрь могут проникнуть бактерии, например сальмонелла.
  • Вес – взвесьте яйцо в руке: свежее будет тяжелым, а несвежее – легче. Так происходит из-за того, что влага из яйца улетучивается через поры в скорлупе.
  • Хранение – нужно убедиться, что яйца в магазине хранились в холодильнике или в прохладном месте. Это предохраняет продукт от размножения микробов.

