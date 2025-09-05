Не только несвежие. Как распознать яйца, которые нельзя есть

Употребление некачественных яиц чревато тяжелым отравлением и не только

Яйца очень ценный с точки зрения пользы продукт, но их надо очень внимательно выбирать — и это не только посмотреть срок годности. Некачественные яйца грозят большими неприятностями.

Польза яиц

Они являются источником высококачественного белка, содержащего все девять незаменимых аминокислот, необходимых для построения и восстановления тканей организма. Кроме того, яйца содержат полезные витамины и минералы. В них есть витамин D, который помогает усваивать кальций, витамин B12, поддерживающий здоровье нервной системы, и железо, необходимое для формирования эритроцитов. Кроме того, яйца содержат холин – вещество, которое играет ключевую роль в работе мозга и памяти.

Яйца

Какие яйца могут навредить

Яйца с поврежденной скорлупой. Это наибольший риск, ведь даже через микротрещины внутрь яйца легко попадают бактерии. Такие яйца угрожают отравлением и сальмонеллезом.

Яйца выращенные в антисанитарных условиях. Даже свежие яйца могут представлять угрозу, если куры живут в плохих условиях. Опасность заражения сальмонеллой возрастает, поскольку бактерии могут присутствовать на поверхности яйца.

Яйца без маркировки. На упаковке и на самих яйцах должна быть указана дата фасовки и срок годности. Если этой информации нет, то лучше отказаться от такой продукции.

Как выбрать качественные яйца

Нужно знать, как выбирать качественные яйца. Просто посмотреть на дату изготовления недостаточно – кроме несвежих, существуют и другие факторы, которые могут сделать этот продукт опасным.

На что нужно обратить внимание:

Дата производства и срок годности — первое, что нужно проверить. Лучше выбирать яйца, которые куры снесли не раньше недели назад.

Скорлупа должна быть чистой, целой и матовой. Если она блестит, яйца могут быть старыми. Даже мелкие трещины на скорлупе могут быть источником неприятностей – через них внутрь могут проникнуть бактерии, например сальмонелла.

Вес – взвесьте яйцо в руке: свежее будет тяжелым, а несвежее – легче. Так происходит из-за того, что влага из яйца улетучивается через поры в скорлупе.

Хранение – нужно убедиться, что яйца в магазине хранились в холодильнике или в прохладном месте. Это предохраняет продукт от размножения микробов.

