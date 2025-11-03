На всю Украину всего 250 пар: киевский зоопарк вырастил и выпустил редкого хищника (фото)

Птица сокол балабан, популяция которого в нашей стране ограничена не более 250 парами, является казацким символом

Киевский зоопарк вырастил и вернул в природу редкого сокола балабана. Эта птица занесена в Красную книгу, ведь ее в Украине очень мало.

Птица училась летать и охотиться в столичном зоопарке, а затем оттачивала навыки в большом адаптационном вольере в Одесской области. Об этом написали в медия "Киев — Твой Город" на Facebook.

В конце второй декады октября балабана отпустили в степь, где он сможет жить в естественных условиях, маневрировать в воздухе и охотиться на добычу.

Соколы балабаны внесены в Красную книгу Украины. Они являются казацким символом, а на территории страны в настоящее время насчитывается около 250 пар. Выпуск таких птиц в дикую природу способствует сохранению вида и поддержанию биоразнообразия в степных регионах.

Для справки

Балабана издавна применяют в соколиной охоте, поэтому он имеет важное культурное значение для многих народов.

