В Украине заметили насекомое-хищника, чьи укусы очень болезненны и опасны (фото)

Для некоторых укусы этого насекомого могут обернуться большими проблемами

С наступлением холодов насекомых становится все меньше, они ищут зимовку. Однако в теплые дни их все еще можно встретить: украинка показала европейскую бумажную осу, укус которой может угрожать неприятностями.

Фото насекомого, которое встретилось на окраине села Гошей Ивано-Франковской области, женщина опубликовала в Facebook-группе "Комахи України". Она отметила, что насекомое изящное и у него тихое и нежное жужжание. Оказалось, что это Европейская бумажная оса (Polistes dominula).

Европейская бумажная оса, встретившаяся жительнице Франковщины

Одна из комментаторов поделилась печальным опытом встречи с бумажной осой. Она отметила, что чуть не умерла.

Такая меня укусила. Наконец-то я ее узнала. Я чуть не умерла. Боль была невыносимая в течение суток, и отек ужасный, — рассказала украинка

Европейская бумажная оса — что известно о полосатом хищнике

Европейская бумажная оса — один из самых распространенных видов социальных ос в Европе. Насекомые длиной 10-19 мм имеют черно-желтую полосатую окраску. От обычных ос отличается более стройным телом и удлиненным брюшком.

Европейская бумажная оса более изящна, чем обычная

Название "бумажная" букашка получила из-за того, что строит гнезда из "бумаги" – пережеванной древесины, смешанной со слюной. Взрослые особи питаются нектаром, соком растений и сладкими выделениями тли. Личинок бумажная оса кормит пережеванными мелкими насекомыми, чаще всего это гусеницы бабочек, тля и т.д.

Гнезда осы "из бумаги"

Таким образом, бумажная оса контролирует популяцию сельскохозяйственных вредителей, что полезно. Однако может нанести вред — как и другие осы, может повреждать спелые плоды (ягоды, виноград) для извлечения сока.

Polistes dominula не склонна нападать на человека, если не испытывает опасности для себя или гнезда. В этом случае может укусить, а укус болезненный, вызывает отек и красноту. Однако основная опасность в аллергической реакции — именно такую ситуацию, вероятно, и описала комментатор.

