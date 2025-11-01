В Украине заметили насекомое-паразита. Угрожает ли она людям

Необычное создание заинтересовало украинку

Насекомые ищут зимовку и лезут в дома и квартиры. В городе Кривой Рог заметили насекомое-паразита.

Незнакомое для себя насекомое показала член Facebook-группы "Комахи України". Женщина встретилась с ней 29 ноября. Оказалось, что это Оса-наездник (Exetastes adpressorius). Она является паразитоидом — организмом, что проводит значительную часть своей жизни (в личиночной стадии), обитая внутри или на другом организме, которого он постепенно убивает.

Оса-наездник заинтересовала женщину из Кривого Рога

Как выглядит оса-наездник

Насекомое длиной 8-12 мм имеет стройное телосложение и длинные усики. Окрас Exetastes adpressorius чаще всего темный, преимущественно черный или коричневый.

Оса-наездник имеет длинные усики

Размножается, убивая гусениц бабочек

В отличие от паразита, паразитоиды убивают своего хозяина. Самка ищет гусениц бабочек, которые становятся "живым инкубатором" для ее потомства. С помощью длинного и тонкого яйцеклада оса-наездник откладывает яйцо внутрь или на тело гусеницы. Личинка наездника вылупляется и питается внутренними тканями хозяина, пока тот не погибнет.

Представляет ли оса-наездник опасность для человека

Хотя насекомое имеет грозный вид из-за яйцеклада, похожего на жало, для человека оно абсолютно безвредно. Она не жалит и не проявляет агрессии по отношению к людям.

Более Exetastes adpressorius является полезной, ведь регулирует численность гусениц, многие из которых являются вредителями. Таким образом, наездник помогает поддерживать баланс в природе и защищать растительность.

