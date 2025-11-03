На всю Україну всього 250 пар: київський зоопарк виростив і випустив рідкісного хижака (фото)

Птах сокіл балабан, популяція якого в нашій країні обмежена не більше ніж 250 парами, є козацьким символом

Київський зоопарк виплекав і повернув у природу рідкісного сокола балабана. Цього птаха внесено до Червоної книги, адже його в Україні дуже мало.

Птах навчався літати та полювати у столичному зоопарку, а потім відточував навички у великому адаптаційному вольєрі в Одеській області. Про це написали у медія "Київ — Твоє Місто" на Facebook.

В кінці другої декади жовтня балабана відпустили у степ, де він зможе жити у природних умовах, маневрувати у повітрі та полювати на здобич.

Соколів балабанів внесено до Червоної книги України. Вони є козацьким символом, а на території країни наразі налічується близько 250 пар. Випуск таких птахів у дику природу сприяє збереженню виду та підтриманню біорізноманіття в степових регіонах.

Для довідки

Балабана здавна застосовують у соколиному полюванні, тому він має важливе культурне значення для багатьох народів.

