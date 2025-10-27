Сажаем чеснок на зиму: какие 3 сорта лучшие в Украине и когда идеальное время посадки

Поздняя осень — самое время для посадки чеснока. Помогаем определить, какие сорта в Украине покажут наилучшие результаты по урожайности и качеству продукции

Считать, что все зарубежное на порядок лучше своего, отечественного — огромная ошибка. На практике, например, оказалось, что чеснок украинской селекции приносит щедрые урожаи, тогда как импортный посадочный материал с громкими названиями может вовсе не взойти.

Был такой опыт, когда купленный втридорога посадочный материал французских сортов "Мессидор" и "Максидром", испанских "Морадо" и "Виолетта" просто не всходили. Предназначенные для выращивания в других климатических условиях, при другой агротехнике, эти сорта оказались мало пригодными в Украине .

Но и зачем тогда искать что-то лучше, если наши отечественные селекционеры давно создали отличную альтернативу? Чтобы вырастить чеснок в Украине, необходимо приобретать сорта, районированные для нашего климата — и это главный секрет успеха.

Топ-3 сорта чеснока украинской селекции

Например, многие эксперты называют лучшим сортом чеснока для промышленного выращивания — сорт Софиевский. Это зимний чеснок отличной лежкости и стабильной урожайности вне зависимости от капризов природы, выведенный в Уманьском государственном аграрном университете.

Чеснок озимый. Фото: dobrodar.ua

Среди озимых чесноков наилучшим давно признан сорт Любаша, который может похвастаться очень крупными зубками в очень крупных головках до 300 грамм(!). Удивительно, но этот чеснок-рекорсмен был создан народным селекционером из Запорожской области Иваном Захаренко.

Чеснок Любаша. Фото: lyubasha.com.ua

Еще один старый и добрый друг — сорт Харьковский фиолетовый, выведенный специалистами Института овощеводства и бахчеводства Украинской академии аграрных наук. Надежный и проверенный годами сорт, который так любят наши дачники.

Чеснок Харьковский фиолетовый. Фото: dobrodar.ua

Когда лучше всего посадить чеснок под зиму?

Опытные фермеры ориентируются на метеорологов, чтобы выяснить, когда наступят заморозки до минус 3 градусов. Примерно за три недели до этого как раз и наступает самое лучшее время для посадки чеснока. Зубки прекрасно начнут укореняться в еще теплой земле, но всходов дать не успеют. С учетом тенденций глобального потепления этот период наступает сейчас примерно в первой половине ноября (учитывайте разницу в климате по разным областям Украины).

