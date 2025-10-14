"Есть надежда, что к концу ноября наступит остановка боевых действий": блиц-интервью с Бужанским

Нардеп рассказал, как относится к инсайдам о скором мире, а также прокомментировал острые слова Натальи Пипы в свой адрес

"Телеграф" продолжает серию блиц-интервью с народными депутатами Украины. О том, как живет парламент изнутри, ранее "Телеграфу" рассказала народный депутат от партии "Голос" Наталья Пипа. В том же интервью она призналась, что среди всех парламентариев труднее всего ей дается работа с Максимом Бужанским.

В этот раз мы провели блиц-интервью с депутатом Максимом Бужанским, чтобы разобраться, что он сам оценивает заявление Натальи Пипы, верит ли в инсайды Юлии Тимошенко о скором мире, и что думает о карьере мэра Днепра

Ключевые тезисы интервью:

"Я вообще не высокого мнения о народном депутате Наталье Пипе"

"Коронавирус и война перечеркнули идеи, взлеты, карьеры многих депутатов"

"Будет лучше, если мэры не будут вовлечены в политику страны"

"У Трампа развязались руки, его авторитет после того как он "замирил" Ближний Восток, взлетел на недосягаемую высоту"

В ходе блиц-интервью ваша коллега по парламенту Наталья Пипа заявила, что хотя ей со многими депутатами непросто найти общий язык, но "труднее всего, наверное, работать с Максимом Бужанским". Интересует ваше мнение насчет такой оценки

— Я вообще не высокого мнения о народном депутате Наталье Пипе. Найти со мной общий язык депутату Пипе мешает ее комплекс неполноценности. Мне со всеми очень просто найти общий язык, когда я этого хочу. И людям очень просто найти общий язык со мной.

Проблема депутата Пипы в том, что одна часть ее инициатив прямо антиконституционные. А вторая часть — откровенно пещерные. Если она думает, что я буду равнодушно смотреть на ее попытки дискриминировать наших граждан, самоутверждаться за счет травли кого-то, то ей будет тяжело найти общий язык как со мной, так и с депутатами, которые меня поддерживают.

Назовите топ-3 самых эффективных и наименее эффективных, по вашему мнению, депутатов парламента

— Самые эффективные депутаты этого созыва, в контексте их комплексной политики, (хотя я иногда не согласен ни с одним ни со второй), — это глава финансового комитета Даниил Гетманцев, и глава антикоррупционного комитета Анастасия Радина. Хотя часто ссоримся с ней, но отказать ей в эффективности нельзя.

Даниил Гетманцев

Анастасия Радина

В этом созыве все сложилось "на руку" Владимиру Вятровичу: и благодаря общему тренду, и благодаря настойчивости Европейской солидарности, которая как оппозиция была максимально эффективной. Огромным авторитетом и уважением пользуется Григорий Мамка, чье слово имеет огромное значение когда речь идет о реформах правоохранительной и антикоррупционной систем.

Григорий Мамка

Но в целом, коронавирус и война перечеркнули идеи, взлеты, карьеры многих депутатов, не дав им раскрыться. Из шести лет Рада пять делала то, что была вынуждена, а не то, что хотела делать.

Юлия Тимошенко поделилась инсайдом, что конец войны близок. Вы ранее заявляли в комментарии "Телеграфу" что действительно знать о процессе может крайне ограниченный круг лиц. Но, возможно, за месяц все поменялось. Как вы оцениваете подобные инсайды сейчас?

У очень многих народных депутатов и у политических тяжеловесов, таких как Юлия Тимошенко, и у менее высокопоставленных — последнее время появляются инсайды относительно параметров окончания войны. Единственное, остается вопрос — насколько им можно верить, ведь предыдущее инсайды о ситуации на поле боя не оправдались.

Сейчас у меня есть надежда, что к концу ноября наступит остановка боевых действий. Я сейчас не говорю о мире, о прекращении войны, подписании соглашений. Но мне кажется, что это ожидание висит в воздухе.

Тем более, что мы видели триумфальный успех Трампа в Газе. Обе стороны, и ХАМАС, и Израиль, объявили об окончании войны. Израильские заложники освобождены, Израиль вывел войска из Сектора Газа и выпустил палестинцев. Во-первых, у Трампа развязались руки, во-вторых, его авторитет после того как он "замирил" Ближний Восток, взлетел на недосягаемую высоту. Я надеюсь, что все это совокупно поможет нам закончить войну в ближайшие несколько месяцев.

Если бы сейчас объявили выборы, вы бы решили возвращаться в парламент по родному округу в Днепре или по списку какой-то политсилы?

— Война продолжается, и сейчас я нахожусь в 108 километрах от наступающего противника. Так что последнее, о чем я думаю — о политических карьерах. Но у меня есть убеждения и принципы, которые разделяет, как минимум, половина страны. Я готов отстаивать интересы избирателей и дальше. Более того, мне кажется, что прифронтовые территории юга и востока страны, больше всех пострадавшие от войны, нуждаются в особом отношении и особом внимании в будущем парламенте.

Что касается политических сил и округов — нынешняя избирательная система не предусматривает больше мажоритарки. Я не знаю, какую модель ВР сформулирует для следующих спецвыборов. Их нельзя считать ни очередными, ни внеочередными. Это может быть партийно-мажоритарная система как в 2019 году, но сейчас об этом рано рассуждать. Главная задача сейчас — закончить войну, сохранить людей, экономику, энергетику и территорию.

Большая доля наших читателей находятся в Днепре. Есть ли у вас мэрские амбиции в контексте выборов Днепра?

— Для тех кто понимает, ясно и так, а для тех, кто не понимает, скажу: мне кажется и для городов, и для граждан и для страны, будет лучше если мэры не будут вовлечены в политику страны, а смогут заниматься спокойно хозяйственными вопросами не имея потребности ориентироваться на ту или иную политсилу, а политическими вопросами будут заниматься люди, которые не пытаются вмешиваться в хозяйственные вопросы на местах.

Есть политические вопросы, принципы, по которым будет жить наша страна. Это вопросы суверенитета, и речь не только о войне, но и об условиях наших европейских партнеров и лиц, которые подсказывают им что навязать. Это и вопросы Конституции, защиты прав граждан, законности. Мне было бы важнее сейчас заниматься этими вопросами, чем хозяйственными вопросами, которыми должен заниматься мэр Днепра.