В УЗ оправдываются за бесплатные 3000 км — украинцы отвечают меткими мемами

Многие считают решение популистическим

Анонсированная президентом Украины Владимиром Зеленским программа бесплатных путешествий на поездах "Укрзализныци" УЗ-3000 вызвала непонимание, ведь во время войны деньги нужны на другое. В УЗ пытаются объяснить смысл инициативы, а украинцы критикуют и создают мемы.

Что нужно знать:

Зеленский заявил, что каждый украинец сможет бесплатно проехать поездами до 3000 км

Украинцы неоднозначно восприняли инициативу — кто-то критикует, кто-то высмеивает

В УЗ оправдываются, что программа будет действовать в период низкого спроса на поездки

Программа УЗ-3000 будет действовать только когда спрос на путешествия низкий

Заместитель председателя наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Сергей Лещенко на своей странице в Facebook написал, что программа "УЗ-3000" будет действовать в месяцы низкого спроса, когда в поездах остается много пустых мест. В праздники или каникулы, когда спрос на поездки высокий, программа не будет действовать. Это якобы позволит избежать дополнительных расходов.

Сейчас ноябрь это низкий сезон мобильности украинцев. Только в поездах во Львов, Ужгород, Одессу сотни свободных мест на сегодня, в понедельник, 3 ноября. Поезда будут ехать полупустыми. Это тот ресурс, который следует направить на программу УЗ-3000. Без каких-либо новых расходов на эти бонусные места, хотя лживые хейтеры пишут какой-то бред о дополнительных бюджетных расходах, Сергей Лещенко

Он добавил, что именно периоды низкой загруженности поездов предлагаются для реализации программы УЗ-3000. Желающие смогут уехать бесплатно в эти периоды.

Почему идея УЗ-3000 не ко времени — мнение специалиста

Блогер, инженер путей сообщения, специалист в области транспортной инфраструктуры Анна Минюкова раскритиковала идею бесплатной перевозки "Укрзализныцей". Она отметила, что идея о бесплатных 3 тысячах км проезда по железной дороге принадлежит непосредственно руководству УЗ. Оно предложило ее президенту. Однако понять цель программы сложно.

Сейчас, пишет Минюкова, из-за незащищенности железнодорожной инфраструктуры возникли большие проблемы с грузовыми перевозками. Нет ни сроков доставки, ни скорости – бизнес не может ничего планировать.

Чтобы не перегружать контактную сеть, между тяговыми подстанциями действуют ограничения: интервал движения грузовых поездов сейчас не менее двух часов. Раньше никаких ограничений не было, интервал составлял условно 30 минут.

Скоро просто не остаться чем ездить. Нам планомерно выбивают тяговые подстанции, локомотивы, тепловозы, разрушаются депо и колеи. Это вдобавок к проблемам, которые существовали еще до полномасштабного вторжения. И вместо того чтобы вкладывать средства в защиту и восстановление инфраструктуры, правительство вместе с менеджерами УЗ предлагают украинцам бесплатные поездки. Чем не победа?, — иронизирует Минюкова

Она добавила, что эти бесплатные поездки лягут на операционные расходы УЗ, ведь государство заранее денег не выделяет. То есть в результате этот "банкет" будет обеспечен за счет грузоотправителей. Как потом будут компенсироваться эти средства и сколько это будет стоить бюджету – вопросы открытые.

Идею бесплатных путешествий поездами раскритиковал народный депутат Ярослав Железняк. В комментариях он напомнил, что инициатива будет оплачена деньгами налогоплательщиков и назвал ее "провальным политическим популистическим решением". Лещенко перешел на оскорбления.

За счет моих налогов оплачивается твоя бездарная работа в парламенте, – ответил Лещенко Железняку

Украинцы делают мемы

Многие украинцы восприняли инициативу как популизм. По мнению людей, деньги нужнее на другое — укрепление обороноспособности, жилье для ВПЛ, помощь раненым. В сети появились мемы о бесплатных поездках.

