Похоронили по мусульманским традициям? Как выглядит могила единственного брата Ахметова

Под Киевом есть кладбище, где покоится брат миллиардера

В известного украинского олигарха Рината Ахметова был брат. Игорь Ахметов умер за год до полномасштабной войны России против Украины.

Что нужно знать:

Игорь Ахметов умер на 60 году жизни

Ранее он работал шахтером, занимался бизнесом и поддерживал футбольный клуб "Шахтер"

Его могила ухожена и оформлена в соответствии с мусульманскими традициями

Игорь Ахметов неожиданно ушел из жизни в 59 лет. О нем мало что известно, кроме того, что в молодости он работал шахтером, а после перенесенного туберкулеза оставил профессию. Позднее мужчина занялся бизнесом, связанным с деятельностью своего младшего брата Рината.

Игорь Ахметов

Согласно официальным данным, Игорь Ахметов был основателем и бенефициаром компаний "Торговый центр "Белый лебедь"", "Укринком", "Деметра Компани", "Артвайнери" и "Артвин".

Игорь Леонидович был большим поклонником футбола и преданным болельщиком "Шахтера". Он много лет посещал домашние матчи в Донецке, всегда всем сердцем поддерживал команду, делил с ней горечь поражений и радовался ее победам. Игорь Ахметов очень тонко чувствовал и понимал игру, мудрыми советами и делами помогал строить современный "Шахтер", до последнего дня оставаясь частью нашей "горняцкой семьи" сообщалось на сайте ФК "Шахтер"

Скончался брат украинского миллиардера 24 января 2021 года. Причины его смерти не разглашаются.

Как выглядит могила Игоря Ахметова

Мужчину похоронили на одном из кладбищ Киевской области, в отдельном секторе, предназначенном для захоронений по мусульманским канонам, сообщал сайт "Великий Киев" в 2021 году.

Спустя более полугода после похорон ландшафтные дизайнеры благоустроили место захоронения. Тогда отмечалось, что сотрудники кладбища тщательно ухаживают за участком: на могиле Игоря Ахметова ежедневно появлялись свежие цветы. Территория находится под охраной.

Памятник выполнен в строгом, аскетичном стиле, соответствующем мусульманским традициям — без фотографий и избыточных украшений. Рядом установлена прозрачная вакуумная стена из белых бальзамированных роз, а само место захоронения покрыто красными цветами.

