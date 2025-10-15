Агент КГБ, который сдался Западу: как выглядел убийца Бандеры и что с ним стало

Степана Бандеру убил Богдан Сташинский который сам сдался полиции в Берлине

Степан Бандера — руководитель Организации украинских националистов, идеолог борьбы за независимость и один из самых влиятельных деятелей освободительного движения 20 века, который похоронен в Мюнхене. Его жизнь оборвалась 15 октября 1959 года. Убийцей революционера стал Богдан Сташинский, использовавший уникальное оружие — пистолет, выстреливавший ядовитым газом.

Что нужно знать

Богдан Сташинский, агент КГБ, убил Степана Бандеру 15 октября 1959 года

В Берлине он сам сдался полиции и признался в убийстве двух лидеров ОУН

Немецкий суд приговорил убийцу к 8 годам заключения, однако он был досрочно освобожден в 1966 году

Сташинский был агентом КГБ, которому доверили задачу ликвидации украинских эмигрантов-оппонентов Москвы. Его подготовкой занимались в советских спецслужбах, в частности обучали пользоваться специальным "ядовитым пистолетом" — оружием, которое распыляло газ из капсулы цианида, приводя к скорой смерти, но без видимых следов насилия.

Устройство, которым было убито Степана Бандеру, выглядело так

Первый подобный акт Сташинский совершил в 1957 году – убийство Льва Ребета, одного из лидеров ОУН, в Мюнхене. Он работал под прикрытием и выстрелил из завернутого в газету устройства струей синильной кислоты.

Посмертная маска Степана Бандеры

Что стало со Сташинским после покушения на Бандеру

После убийства Бандеры Сташинский вернулся в Москву, где получил награду — Орден Красного флага — за "успешное выполнение задания" от руководства КГБ. Он признался жене о сотрудничестве с советскими спецслужбами, и хотя Инге Пол была политически недружелюбна к "режиму", оставалась преданной мужу.

Богдан Сташинский. Фото: Википедия

В августе 1962 года умер пятимесячный ребенок Сташинского, из-за чего он получил разрешение уехать в Восточный Берлин, где находились его жена с сыном. Перед самым похороном и за три часа до начала строительства Берлинской стены, агент сбежал с избранницей в Западный Берлин, где сдался полиции и признался в убийстве Ребета и Бандеры.

В 1962 году в суде Карлсруэ его признали виновным в убийстве двух человек и приговорили к 8 годам заключения. Однако благодаря сотрудничеству и частичным смягчениям уже в 1966 году он был досрочно освобожден (через четыре года) и покинул тюрьму.

После выхода на свободу Сташинский загадочно исчез. Согласно некоторым источникам, он скрывался за новыми лицами, менял внешность, и жил в Южной Африке или других странах (вероятно, под чужим именем). Не известно также ничего о его дальнейшей судьбе.

