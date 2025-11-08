Поховали за мусульманськими традиціями? Як виглядає могила єдиного брата Ахметова

Під Києвом є цвинтар, де спочиває брат мільярдера

У відомого українського олігарха Ріната Ахметова був брат. Ігор Ахметов помер за рік до повномасштабної війни Росії проти України.

Що потрібно знати:

Ігор Ахметов помер на 60 році життя

Раніше він працював шахтарем, займався бізнесом і підтримував футбольний клуб "Шахтар"

Його могила доглянута і оформлена відповідно до мусульманських традицій

Ігор Ахметов несподівано пішов із життя у 59 років. Про нього мало що відомо, окрім того, що у молодості він працював шахтарем, а після перенесеного туберкульозу залишив професію. Пізніше чоловік зайнявся бізнесом, пов’язаним із діяльністю свого молодшого брата Ріната.

Ігор Ахметов

Згідно з офіційними даними, Ігор Ахметов був засновником та бенефіціаром компаній "Торговий центр "Білий лебідь"", "Укрінком", "Деметра Компані", "Артвайнері" та "Артвін".

Ігор Леонідович був великим шанувальником футболу та відданим уболівальником "Шахтаря". Він протягом багатьох років відвідував домашні матчі в Донецьку, завжди всім серцем підтримував команду, ділив із нею гіркоту поразок і радів її перемогам. Ігор Ахметов дуже тонко відчував та розумів гру, мудрими порадами й справами допомагав будувати сучасний "Шахтар", до останнього дня лишаючись частиною нашої "гірницької родини" повідомлялося на сайті ФК "Шахтар"

Помер брат українського мільярдера 24 січня 2021 року. Причин його смерті не розголошуються.

Як виглядає могила Ігоря Ахметова

Чоловіка поховали на одному з цвинтарів Київської області, в окремому секторі, призначеному для поховань за мусульманськими канонами, повідомляв сайт "Великий Київ" у 2021 році.

Понад пів року після похорону ландшафтні дизайнери упорядкували місце поховання. Тоді зазначалося, що співробітники цвинтаря ретельно доглядають ділянку: на могилі Ігоря Ахметова щодня з’являлися свіжі квіти. Територія знаходиться під охороною.

Пам’ятник виконаний у строгому, аскетичному стилі, що відповідає мусульманським традиціям без фотографій і надлишкових прикрас. Поруч встановлено прозору вакуумну стіну з білих бальзамованих троянд, а саме місце поховання вкрите червоними квітами.

