Их фото в сети почти нет: как выглядят женщины олигарха Ахметова и сколько у него наследников
Интересные детали личной жизни украинского бизнесмена
Один из самых известных и влиятельных украинских олигархов тщательно оберегает свою личную жизнь от общественного внимания. В июне 2025 года стало известно, что у Рината Ахметова есть семейные тайны.
В это воскресенье, 21 сентября, бизнесмену исполняется 59 лет. "Телеграф" рассказывает, что известно об избранницах Ахметова, которые родили ему четверых наследников. Их фотографии в сети очень мало.
Первая жена и сыновья
Официально было известно, что олигарх находится в браке с Лилией Ахметовой, с которой у него двое сыновей — Дамир и Алмир. Сведения о них достаточно скудны, ведь Ахметов всегда старался оградить семью от медийного шума.
Лилия Ахметова ведет крайне закрытый образ жизни, хотя в бизнесе мужа она играла значительную роль. На публичных мероприятиях женщина появлялась крайне редко и не давала ни одного интервью. В 90-е годы Лилия была главным ревизором компании "СКМ", а свой трудовой путь, по некоторым данным, она начинала на Донецком заводе резинотехнических изделий мотористкой второго разряда. Родилась в Донецке в простой семье, девичья фамилия – Смирнова; данные об образовании отсутствуют.
С начала 2000-х и до середины 2010-х ее имя регулярно входило в списки самых влиятельных женщин Украины. Где сейчас находится Лилия Ахметова, точно неизвестно, но предполагается, что она постоянно проживает в Великобритании.
Старший сын Рината Ахметова, Дамир, родился 9 сентября 1988 года. В юности увлекался футболом, но впоследствии пошел по стопам отца. Учился в Швейцарии и Англии. С 2011 года входит в наблюдательный совет холдинга ДТЭК, а с 2012 года — в наблюдательный совет Метинвеста, международной группы горно-металлургических компаний.
В 2015 году Дамир женился на Диане Костич, дочери сербского бизнесмена Миодрага Костича. 14 апреля 2017 года у них родился ребенок. В 2021 году Дамир приобрел виллу во Франции стоимостью около 1,2 миллиарда гривен, а в марте того же года — особняк в пригороде Женевы за более чем 1,7 миллиарда гривен.
Младший сын Алмир родился в 1997 году. Он учился в Монте-Карло и увлекался компьютерными играми. В 15 лет, по словам российского стартапера Алексея Белянкина, Алмир нанимал до 200 помощников для побед в играх, тратя на это от 400 до 700 тысяч долларов в месяц. Однако вскоре олигарх запретил сыну тратить деньги на игры, отследив переводы с карты. В сети остались лишь старые фотографии Алмира, а чем он занимается сейчас и как выглядит, неизвестно.
Другая семья?
Летом этого года журналисты slidstvo.info выяснили, что Ринат Ахметов почти 18 лет скрывал отношения с уроженкой Донецка Алиной Литвиненко.
Литвиненко стала владелицей роскошного поместья в Конча-Заспе в 2007 году, когда ей было всего 25 лет, и купила она его у компании, связанной с группой SCM Ахметова. Ранее эти 12 гектаров на берегу Днепра принадлежали самому олигарху.
С 2014 по 2017 год у пары родились двое детей — сын Данияр и дочь Дамира, которые уже владеют дорогой недвижимостью во французском Куршевеле стоимостью около 78 миллионов евро.
