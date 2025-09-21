Их фото в сети почти нет: как выглядят женщины олигарха Ахметова и сколько у него наследников

Интересные детали личной жизни украинского бизнесмена

Один из самых известных и влиятельных украинских олигархов тщательно оберегает свою личную жизнь от общественного внимания. В июне 2025 года стало известно, что у Рината Ахметова есть семейные тайны.

В это воскресенье, 21 сентября, бизнесмену исполняется 59 лет. "Телеграф" рассказывает, что известно об избранницах Ахметова, которые родили ему четверых наследников. Их фотографии в сети очень мало.

Первая жена и сыновья

Официально было известно, что олигарх находится в браке с Лилией Ахметовой, с которой у него двое сыновей — Дамир и Алмир. Сведения о них достаточно скудны, ведь Ахметов всегда старался оградить семью от медийного шума.

Ринат Ахметов вместе с женой Лилией. Фото: my.ua

Лилия Ахметова ведет крайне закрытый образ жизни, хотя в бизнесе мужа она играла значительную роль. На публичных мероприятиях женщина появлялась крайне редко и не давала ни одного интервью. В 90-е годы Лилия была главным ревизором компании "СКМ", а свой трудовой путь, по некоторым данным, она начинала на Донецком заводе резинотехнических изделий мотористкой второго разряда. Родилась в Донецке в простой семье, девичья фамилия – Смирнова; данные об образовании отсутствуют.

С начала 2000-х и до середины 2010-х ее имя регулярно входило в списки самых влиятельных женщин Украины. Где сейчас находится Лилия Ахметова, точно неизвестно, но предполагается, что она постоянно проживает в Великобритании.

Старший сын Рината Ахметова, Дамир, родился 9 сентября 1988 года. В юности увлекался футболом, но впоследствии пошел по стопам отца. Учился в Швейцарии и Англии. С 2011 года входит в наблюдательный совет холдинга ДТЭК, а с 2012 года — в наблюдательный совет Метинвеста, международной группы горно-металлургических компаний.

Дамир Ахметов

В 2015 году Дамир женился на Диане Костич, дочери сербского бизнесмена Миодрага Костича. 14 апреля 2017 года у них родился ребенок. В 2021 году Дамир приобрел виллу во Франции стоимостью около 1,2 миллиарда гривен, а в марте того же года — особняк в пригороде Женевы за более чем 1,7 миллиарда гривен.

Сын Ахметова владеет недвижимостью в Швейцарии. Фото: regionews.ua

Младший сын Алмир родился в 1997 году. Он учился в Монте-Карло и увлекался компьютерными играми. В 15 лет, по словам российского стартапера Алексея Белянкина, Алмир нанимал до 200 помощников для побед в играх, тратя на это от 400 до 700 тысяч долларов в месяц. Однако вскоре олигарх запретил сыну тратить деньги на игры, отследив переводы с карты. В сети остались лишь старые фотографии Алмира, а чем он занимается сейчас и как выглядит, неизвестно.

Ринат Ахметов и его сын Алмир

Ринат Ахметов с сыновьями Дамиром и Алмиром

Другая семья?

Летом этого года журналисты slidstvo.info выяснили, что Ринат Ахметов почти 18 лет скрывал отношения с уроженкой Донецка Алиной Литвиненко.

Алина Литвиненко. Фото: slidstvo.info

Литвиненко стала владелицей роскошного поместья в Конча-Заспе в 2007 году, когда ей было всего 25 лет, и купила она его у компании, связанной с группой SCM Ахметова. Ранее эти 12 гектаров на берегу Днепра принадлежали самому олигарху.

С 2014 по 2017 год у пары родились двое детей — сын Данияр и дочь Дамира, которые уже владеют дорогой недвижимостью во французском Куршевеле стоимостью около 78 миллионов евро.

Шале, которым владеют дети Ахметова от Алины Литвиненко. Фото: slidstvo.info

