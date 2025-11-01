Похожие на пушистые шарики: в Днепре заметили редких птиц (фото)

Доверчивые птички немного попозировали фотографу и полетели по своим делам

В Днепре увидели небольшую стайку длиннохвостых синиц. Птицы похожи на белые шарики из перьев.

Стаю из семи или восьми особей "долгохвостиков" зафиксировал фотограф Юрий Мухин. Оператор-анималист поделился подробностями встречи в тематической группе "Птицы Украины".

Он наблюдал за золотомушками, которые являются одними из самых маленьких представителей орнитофауны Европы.

Королек желтоголовый

Во время фотосессии прилетели "беленькие красавицы" и несколько минут вертелись прямо перед камерой.

"Сами пришли, пение не включал", — рассказал фотограф подробности.

Синица длиннохвостая

Синица длиннохвостая

Синица длиннохвостая или половник обыкновенный (Aegithalos caudatus) своей окраской чем-то похожа на мини-полярную сову. Эта птица меньше воробья, с длиной тела около 14 см и длинным хвостом.

Синица длиннохвостая

Гнездится в лесной и лесостепной полосе, кустарниках, парках, а в степной зоне встречается только во время осенне-зимних путешествий. Птицы редко появляются вблизи людей, пытаясь держаться верхушки кустов и деревьев, подвешиваясь к тончайшим веточкам.

Синица длиннохвостая

Этот вид фауны занесен в Бернскую конвенцию об охране дикой природы.

Синица длиннохвостая

Напомним, "Телеграф" писал, что в камышах среди украинских водоемов заметили усатую синицу — удивительную птицу, чей статус в нашей стране считается "в малейшей угрозе". Однако их популяция сокращается из-за уничтожения водно-болотных угодий.