Редкого ночного охотника заметили в природном парке Украины: у него яркие желтые глазки (видео)

Уникальную сову, которую поймали в Одесской области, окольцевали и выпустили в природу

В Одесской области в Нацпарке "Тузловские лиманы" зафиксировали редкую болотную сову. Птица занесена в Красную книгу Украины.

По данным "Украинской Службы Информации", сова была окольцована и отпущена на свободу. Как пояснил эколог Иван Русев, сейчас эти совы мигрируют через территорию парка, а в теплые зимы часть остается зимовать.

Для справки

Болотная сова – птица средних размеров, длиной около 35–40 сантиметров, а вес тела составляет 400–600 граммов. Птица имеет характерное пятнистое оперение с бурыми и кремовыми оттенками, что помогает маскироваться среди камышей и водно-болотной растительности. Большие, желтые глаза позволяют ей отлично видеть ночью, а короткий, широкий клюв помогает ловить добычу.

Редкий гость Одесщины

Они исключительно хищные: питаются преимущественно грызунами, лягушками, насекомыми и рыбой. Птицы ведут ночной образ жизни, а их редкость связана с осушением болот и уничтожением природной среды.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Днепре увидели редкую птицу, которая охотится на ночных хищников.