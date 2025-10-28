Первые уроки охоты: фотограф поделилась уникальными кадрами с молодым хищником (видео)

Редкие кадры жизни юного пустельги — первые шаги охотника.

Пустельги или как говорят в Украине — боривитры — сейчас активно заселяют урбанизированные территории. В городе для этой хищной птицы хватает мелких грызунов и птиц. Но молодые пустельги питаются насекомыми, как в городах, так и в дикой природе.

Что нужно знать

Фотограф Александра Осипова показала редкое видео молодого пустельги

Юные птицы сначала охотятся на насекомых, постепенно переходя к мелким птицам и грызунам

Боровитры все чаще появляются в городах, где легко найти добычу и меньше врагов

Фотограф Александра Осипова поделилась видео молодого пустельги, который только начинает учиться охотиться. Пока его добыча — насекомые, однако со временем он станет ловким охотником на других птиц и грызунов.

Боровитер обыкновенный (пустельга) — небольшой сокол из семьи соколовых. Вырастает он длиной до 39 см, с размахом крыльев до 80 см. Живет он не только в Украине, но и в Азии, Африке, других странах Европы.

Боривитер в полете/ Игорь Червоненко

Питается мелкими грызунами, птицами, ящерицами, насекомыми. Пустельги важны для экосистем, потому что их добыча — в основном вредители. Орнитолог рассказывал "Телеграфу", что пустельги перебираются в города, потому что здесь меньше естественных врагов, а также можно охотиться на голубей.

Боривитер также вошел в историю символов Украины. Во время осады Мариуполя российские оккупанты разрушили легендарного панно художницы Аллы Горской, на котором был изображен именно боривитер.

