Там жили "водочный король", "кожаный магнат" и хулиганы: где в Украине есть гора, которая хранит давнюю историю (фото)

Лысая Гора в Харькове появилась в результате вырубки леса для строительства колокольни

Лысая Гора – один из самых контрастных районов Харькова, где рядом с современными многоэтажками стоят старые дореволюционные дома. Это место имеет богатую и противоречивую историю, в которой переплелись судьбы купцов, ученых и криминальных авторитетов.

Расположена Лысая Гора чуть дальше Холодной Горы. Между ними проходит Савкин Яр — узкая балка, вдоль которой лежит улица Нижне-Гиевская. "Телеграф" решил подробно рассказать об истории этого места, взяв данные у "DepoХарьков".

Почему эту гору называют лысой

Когда-то на месте нынешнего района действительно была гора, покрытая густыми лесами. До 1820-х годов ее склоны зарастали деревьями, но лес вырубили после того, как городская община решила использовать древесину для строительства колокольни Успенского собора. Постепенно гора осталась без леса — так и появилось название "Лысая".

После этого начались проблемы с подтоплением окружающих сел — Ивановки и Панасовки, ведь талая вода больше не задерживалась деревьями. Ситуацию исправили только через несколько десятилетий, в 1860–1870-х годах, когда во время строительства железной дороги обустроили дренажную систему.

Первые поселенцы появились здесь в 1840-х годах. В основном это были небогатые харьковчане, которые не могли позволить себе жилье в центре. Они строили небольшие деревянные дома. После открытия в 1869 году Курско-Харьковской железной дороги район заселили работники депо и железнодорожники. В конце XIX века Лысая Гора официально вошла в городскую черту Харькова.

Савкин Яр — естественная граница между двумя горами

Кто жил на Лысой Горе

Купец, продававший водку и поддерживающий науку

Одним из самых известных жителей Лысой Горы в XIX веке был купец Козьма Кузин. Его большое каменное имение стояло на нынешней улице Кузинская. Рядом проходил мост через железнодорожные пути, соединявший Лысую Гору с улицей Большой Панасовской. Мост также получил название в честь Кузина — и хотя старую переправу давно снесли, это название сохранилось до сих пор.

Кузин занимался торговлей алкогольными напитками — водкой и винами. Его еще называют "водочным королем". Благодаря этому он стал одним из самых богатых людей Харькова, получил звание купца первой гильдии, стал Почетным гражданином и даже первым в городе "коммерческим советником". Его жена Екатерина вошла в историю как первая женщина-предприниматель.

Несмотря на свою страсть к алкоголю, Кузин оставил добрый след в городе. Он активно поддерживал образовательные и научные инициативы, финансировал молодых ученых, общественных деятелей и участвовал в застройке Харькова.

Фото "водочного короля" Кузина нет

Иван Гаращенко — миллионер, помогавший украинской культуре

В начале XX века Лысая Гора стала местом проживания Ивана Гаращенко — единственного на то время украинца-миллионера в Харькове. Его называли "кожаным магнатом", ведь он владел крупной компанией по продаже кожи и обуви.

Однако больше всего Гаращенко уважали за его благотворительность. Он активно финансировал украинское движение — поддерживал общество "Просвіта", помогал издательствам, способствовал развитию украинского образования. По рассказам, именно его средства стали основой для строительства Харьковской украинской гимназии имени Бориса Гринченко.

Предприниматель даже планировал создать на Лысой Горе дом для общества "Просвіта", но этому помешали события 1917 года (Октябрьский переворот). С приходом советской власти его судьба резко изменилась — в 1936 году Гаращенко арестовали и сослали в Сибирь на три года. После освобождения ему запретили возвращаться в Харьков, а его имущество конфисковали.

"Кожаный магнат" Иван Гаращенко

Что это за Савкин Яр на Лысой Горе и какую историю он имеет

Савкин Яр, разделяющий Холодную и Лысую Горы, имеет легендарную репутацию. Есть две версии, откуда происходит его название.

По первой — яр получил имя от философа Григория Саввича Сковороды. Во время своих путешествий он останавливался у пчеловода Чистоклита, который жил возле спуска к яру. Сковорода часто прогуливался по этой местности. Дом пчеловода стоял вплоть до 1970-х годов, когда его снесли по распоряжению местных властей.

Вторая версия более "темная": Савкин Яр назван в честь местного преступника Савки. В XIX веке здесь якобы жили воры и рецидивисты, и даже полиция старалась обходить это место. Впоследствии здесь поселились бездомные и мелкие воры, из-за чего яр прозвали Сявкиным — как тогда называли мелких хулиганов.

Место, где гулял странствующий философ

На Лысой Горе покоятся харьковские криминальные авторитеты

На улице Куриловской расположено кладбище, известное своей "Аллеей воровской славы", где хоронили криминальных авторитетов, "воров в законе" и даже цыганских баронов.

А на соседней улице во время Голодомора 1932-1933 годов создали братские могилы для людей, которые умирали от голода прямо на улицах.

Кладбище воров в законе на Лысой Горе

Церковь, которую никогда не закрывали

Настоящей святыней Лысой Горы есть церковь иконы Казанской Божьей матери. Ее построили в начале XX века вблизи кладбища, в стиле русско-византийской архитектуры, по инициативе местного купца.

Она уникальна тем, что никогда не прекращала работу, даже в советские годы, когда большинство церквей закрывали. В 1939 году она временно исполняла роль кафедрального собора. И сегодня этот храм остается одним из самых уважаемых в Харькове.

Старая церковь

