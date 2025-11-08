Укр

Если на настоящую не хватает средств: в Харькове есть "Китайская стена", которую может увидеть каждый

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Что интересно на востоке Украины
Что интересно на востоке Украины. Фото Коллаж "Телеграфа"

Необычное девятиэтажное здание расположено в Харькове и насчитывает 15 подъездов

В Харькове есть жилой дом, который местные прозвали "Китайской стеной" из-за его огромной длины. Девятиэтажное здание тянется на 350 метров и насчитывает более 540 квартир.

В каждую квартиру можно попасть через один из 15 подъездов, а само здание простирается вдоль оживленной улицы с трамвайными путями. "Телеграф" решил поведать, как выглядит здание и где оно расположено.

В Харькове есть "Китайская стена", которую можно увидеть на улице Клочковской
Жилое здание

Это девятиэтажное здание расположено по адресу ул. Клочковская, 197. "Китайская стена" фактически тянется на почти две трамвайные остановки и стала узнаваемой благодаря своей длине и монотонной архитектуре, что сразу бросаться в глаза. Хотя это и жилой дом, его сравнивают со знаменитой Великой Китайской стеной из-за значительной протяженности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Одессе есть монумент апельсина, напоминающий об историческом случае 1800 года, когда магистрат города получил разрешение на строительство порта благодаря подарку императору. Местные в шутку называют его "Памятником о Взятке".

Теги:
#Харьков #Стена #Интересное