Если на настоящую не хватает средств: в Харькове есть "Китайская стена", которую может увидеть каждый

Необычное девятиэтажное здание расположено в Харькове и насчитывает 15 подъездов

В Харькове есть жилой дом, который местные прозвали "Китайской стеной" из-за его огромной длины. Девятиэтажное здание тянется на 350 метров и насчитывает более 540 квартир.

В каждую квартиру можно попасть через один из 15 подъездов, а само здание простирается вдоль оживленной улицы с трамвайными путями. "Телеграф" решил поведать, как выглядит здание и где оно расположено.

Жилое здание

Это девятиэтажное здание расположено по адресу ул. Клочковская, 197. "Китайская стена" фактически тянется на почти две трамвайные остановки и стала узнаваемой благодаря своей длине и монотонной архитектуре, что сразу бросаться в глаза. Хотя это и жилой дом, его сравнивают со знаменитой Великой Китайской стеной из-за значительной протяженности.

