Ванная будет блестеть, как после ремонта: дешевый способ очистить межплиточные швы
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Этот лайфхак поможет очистить швы без ядовитых химических средств
Ванная комната — важное место в доме, которое особенно требует чистоты и свежести. Если заметили, что межплиточные швы загрязнились, самое время их очистить с помощью простого и недорого способа. Такая уборка быстро вернет ванной свежий вид, как будто после ремонта.
Как очистить межплиточные швы в ванной?
Швы между плиткой в ванной комнате способны быстро накапливать грязь, что делает поверхности неопрятными и несвежими. Очистить их можно с помощью домашних средств и небольших усилий, пишет Express.
Чтобы очистить швы, приготовьте пасту из пищевой соды, средства для мытья посуды и воды. Все эти компоненты, вероятно, уже и так есть у вас дома, так что это будет практически бесплатно. Нанесите эту пасту на старую зубную щетку и потрите ею межплиточные швы.
После этого распылите на очищенные поверхности обычный белый уксус, чтобы закрепить результат. Таким образом грязь на швах будет накапливаться намного медленнее.
Чтобы поддерживать чистоту в ванной, время от времени можно протирать межплиточные швы пастой из соды и воды. Это станет профилактикой сильных загрязнений и появления пятен на плитке и швах между ней.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать с опавшими листьями, если нельзя сжигать. Они могут быть полезными на огороде.