Ванная будет блестеть, как после ремонта: дешевый способ очистить межплиточные швы

Галина Струс
Этот лайфхак поможет очистить швы без ядовитых химических средств

Ванная комната — важное место в доме, которое особенно требует чистоты и свежести. Если заметили, что межплиточные швы загрязнились, самое время их очистить с помощью простого и недорого способа. Такая уборка быстро вернет ванной свежий вид, как будто после ремонта.

Как очистить межплиточные швы в ванной?

Швы между плиткой в ванной комнате способны быстро накапливать грязь, что делает поверхности неопрятными и несвежими. Очистить их можно с помощью домашних средств и небольших усилий, пишет Express.

Чтобы очистить швы, приготовьте пасту из пищевой соды, средства для мытья посуды и воды. Все эти компоненты, вероятно, уже и так есть у вас дома, так что это будет практически бесплатно. Нанесите эту пасту на старую зубную щетку и потрите ею межплиточные швы.

ванная, уборка, межплиточные швы

После этого распылите на очищенные поверхности обычный белый уксус, чтобы закрепить результат. Таким образом грязь на швах будет накапливаться намного медленнее.

Чтобы поддерживать чистоту в ванной, время от времени можно протирать межплиточные швы пастой из соды и воды. Это станет профилактикой сильных загрязнений и появления пятен на плитке и швах между ней.

