Ванная будет блестеть, как после ремонта: дешевый способ очистить межплиточные швы

Этот лайфхак поможет очистить швы без ядовитых химических средств

Ванная комната — важное место в доме, которое особенно требует чистоты и свежести. Если заметили, что межплиточные швы загрязнились, самое время их очистить с помощью простого и недорого способа. Такая уборка быстро вернет ванной свежий вид, как будто после ремонта.

Как очистить межплиточные швы в ванной?

Швы между плиткой в ванной комнате способны быстро накапливать грязь, что делает поверхности неопрятными и несвежими. Очистить их можно с помощью домашних средств и небольших усилий, пишет Express.

Чтобы очистить швы, приготовьте пасту из пищевой соды, средства для мытья посуды и воды. Все эти компоненты, вероятно, уже и так есть у вас дома, так что это будет практически бесплатно. Нанесите эту пасту на старую зубную щетку и потрите ею межплиточные швы.

После этого распылите на очищенные поверхности обычный белый уксус, чтобы закрепить результат. Таким образом грязь на швах будет накапливаться намного медленнее.

Чтобы поддерживать чистоту в ванной, время от времени можно протирать межплиточные швы пастой из соды и воды. Это станет профилактикой сильных загрязнений и появления пятен на плитке и швах между ней.

