В Одессе есть памятник Дарту Вейдеру, который раздает Wi-Fi из шлема: где его найти (фото)

Памятник главному герою "Звездных войн", стоящий в "жемчужине у моря", был изготовлен из титанового сплава

В Одессе есть памятник Дарту Вейдеру из "Звездных войн", который заменил демонтированную скульптуру Ленина и сразу стал туристической изюминкой.

Скульптура появилась на территории завода "Прессмаш" и имеет одну особенность – выполняет функцию Wi-Fi-роутера. Об этом написали в "Find-way".

Фронтальный вид пятиметровой бронзовой скульптуры — фото из Find-way

Автором монумента стал одесский скульптор Александр Милов, известный работами "Любовь" и арт-объектом "Двери Рая".

Высота памятника — пять метров, а на монтаж специалисты потратили около двух месяцев. Материал, который Милов в шутку называет "с планеты Татуин", на самом деле является титановым сплавом со специальным клеем, который применяют для космических объектов. Новый арт-объект уже привлекает ценителей "Звездных войн", фотографов и просто желающих посмотреть на интерактивную скульптуру.

Скульптор Александр Милов работал над памятником

Для справки

Дарт Вейдер — это главный персонаж киносаги "Звездные войны", известный как могущественный лорд ситхов и главный антагонист, который до своего падения был могущественным джедаем по имени Энакин Скайвокер. История Вейдера рассказывает о его становлении, переходе на Темную сторону Силы и, в конце концов, искуплении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в центре Одессы есть монумент апельсина, спасшего этот город. Местные в шутку называют это "Памятник о Взятке".