Памятник Ленину с мешком на голове. Декоммунизация на Ровенщине пошла не по плану (фото)

Памятник убрали с центральной площади и надели ему мешок на голову

В городе Радивилов в Ровенской области на территории местного водоканала стоит огромный памятник Ленину. В рамках декоммунизации около 10 лет назад эту скульптуру убрали с центральной площади городка, где она простояла около полстолетия. Однако довести декоммунизацию до логического завершения пока не получилось, хоть и были планы. А пока бронзовый вождь стоит в городе с мешком на голове.

Журналистка "Телеграфа" Галина Струс побывала в Радивилове и выяснила, почему городской совет так и не реализовал планы, связанные с этим памятником.

Из Ленина в князя Радзивилла — что пошло не так

Сразу надо сказать, что памятник Ленину в Радивилове выглядит весьма эпически. Это огромная бронзовая скульптура высотой то ли 4, то ли 6 метров с мешком на голове. Сразу так и не опознаешь, что это именно Ленин — никаких внешних признаков нет.

Этот трехтонный памятник, сделанный из качественной и дорогой советской бронзы, ранее стоял на центральной площади Радивилова. В рамках декоммунизации его оттуда убрали и переместили на территорию местного водоканала. С тех пор он там и стоит.

В местных СМИ еще в 2013-2014 годах писали о планах городского совета переплавить бронзового Ленина в новый памятник основателю города князю Николаю Радзивиллу (Черному). Более того, разработали даже эскиз новой скульптуры, а на площади оставили постамент после Ленина, на котором по плану горсовета должны были установить Радзивилла.

Однако спустя десять лет "воз и ныне там". Памятник Ленину так и стоит на территории водоканала, а чтобы "декоммунизировать", или же "анонимизировать" вождя, ему на голове завязали мешок.

"Телеграф" обратился в Радивиловский горсовет с вопросами о том, какая судьба у этого памятника, и что планируют с ним делать дальше. Нам ответили, что планы по переплавке Ленина в Радзивилла остаются, однако есть финансовые и юридические сложности в этом вопросе.

"Памятник Ленину находится в собственности Радивиловской громады и на балансе Радивиловского городского совета. Металл, а именно бронзу из указанного памятника, запланировано использовать для изготовления памятника основателю города Радивилов Николаю Радзивиллу (Черному). Сейчас есть финансовые и юридические сложности, связанные с изготовлением памятника Николаю Радзивиллу, а именно с оплатой стоимости художественных работ скульптуры", — ответили в горсовете Радивилова на запрос "Телеграфа".

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