Поможет согреться в холодной квартире: как выбрать электроодеяло

Этой зимой подобный электроприбор может стать незаменимой вещью

Зима уже близко и украинцы все чаще задумываются о том, как можно согреться в условиях возможных проблем с отоплением. Одним из самых удобных способов не мерзнуть ночью может стать электрическое одеяло.

Этот прибор позволяет создать комфортную температуру в постели даже тогда, когда батареи едва теплые или вообще холодные. У современных моделей есть несколько режимов и зон нагрева, что позволяет регулировать тепло под собственные ощущения, пишет "Телеграф".

Одеяло быстро нагревается и потребляет гораздо меньше электроэнергии, чем обогреватель. Им удобно пользоваться даже при действии графиков отключений света, особенно в тандеме с портативной зарядной станцией вроде EcoFlow или Bluetti и даже менее мощного павербанка.

Как выбрать электроодеяло

Женщина в постели

Сначала нужно определить размер, соответствующий месту для сна: односпальное, полуторное или двуспальное. Современные модели оборудованы раздельными зонами для индивидуальной регулировки температуры.

Важнейшим критерием всех электроприборов является безопасность, поэтому следует искать модели с функциями защиты от перегрева и автоматического отключения. Впрочем, стоит знать, что такие приборы работают при напряжении 12/24 Вольт, поэтому даже если человека ударит током, никакого вреда это не принесет.

Нелишне определиться, какие материалы больше по душе — синтетические или натуральные. Синтетика не так комфортна, но более долговечна, натуральные ткани приятнее на ощупь, но изнашиваются быстрее.

При выборе следует обращать внимание на проверенных производителей, которые предоставляют гарантию. Также неплохо, чтобы одеяло можно было стирать, а это возможно, если прибор оборудован съемным контроллером.

Сколько стоит электроодеяло

Одним из самых дорогих в настоящее время моделей является Beurer HD 100, которая стоит 9 041 грн.

Beurer HD 100

Характеристики Beurer HD 100

А одним из самых дешевых, благодаря скидкам, является двуспальное одеяло Warm Home за 580 грн.

Warm Home

Характеристики Warm Home

Стоит отметить, что в настоящее время рынок изобилует разнообразными предложениями для любого содержимого кошелька.

Выбор одеял в маркетплейсах огромен

