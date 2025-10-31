Канадцы знают, как не замерзнуть: 4 простые вещи, спасающие от холода

Канадцы привыкли к сильным морозам и имеют свои секреты тепла. Узнайте, как правильно одеваться, почему стоит забыть о джинсах и не только.

Чтобы не замерзнуть в квартирах без отопления или на улице, можно воспользоваться опытом канадцев. В этой стране сильные морозы – обычное явление. Есть несколько лайфхаков, помогающих канадцам оставаться в тепле, когда температура за окном опускается ниже нуля.

Ими поделилась канадская блогер Шира Пекер. Благодаря этим простым привычкам не только легче перенести морозы, но можно чувствовать себя более комфортно.

Двойные штаны вместо джинсов

Канадцы редко носят джинсы зимой – деним быстро промерзает и не удерживает тепло. Вместо этого они комбинируют два слоя: сначала термобелье или лосины, а сверху – теплые брюки или спортивные брюки. Такая двойная защита помогает сохранить тепло даже в мороз и ветер.

Одеяло с подогревом

Канадцы часто пользуются электрическими одеялами с регулировкой температуры. Они создают комфорт и уют во время сна или отдыха, поддерживая стабильное тепло ночью.

Грелки для рук

Еще один популярный способ согреться – это грелки для рук. Это небольшие пакетики, наполненные веществом, которое нагревается после встряхивания и удерживает тепло до семи часов. Их берут с собой во время прогулок или длительных поездок, а некоторые даже используют в обуви или во время перелетов.

Термокружка

Термокружка или термос помогает сохранить тепло кофе, чаю или горячему шоколаду в течение нескольких часов. Лучшие модели изготавливаются из нержавеющей стали и имеют двойные стенки для лучшей изоляции. Кроме того, они герметичны, поэтому напиток можно носить в сумке или рюкзаке.

