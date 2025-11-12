Допоможе зігрітися у холодній квартирі: як обрати електроковдру

Цієї зими подібний електроприлад може стати незамінною річчю

Зима вже близько і українці все частіше замислюються, як можна зігрітися в умовах можливих проблем з опаленням. Одним із найзручніших способів не мерзнути вночі може стати електрична ковдра.

Цей прилад дозволяє створити комфортну температуру у ліжку навіть тоді, коли батареї ледь теплі або взагалі холодні. Сучасні моделі мають декілька режимів та зон нагріву, що дозволяє регулювати тепло під власні відчуття, пише "Телеграф".

Ковдра швидко нагрівається й споживає набагато менше електроенергії, ніж обігрівач. Нею зручно користуватися навіть під час дії графіків відключень світла, особливо у тандемі з портативною зарядною станцією на кшталт EcoFlow чи Bluetti й чи навіть менш потужного павербанку.

Як обрати електроковдру

Жінка у ліжку

Спочатку потрібно визначити розмір, який відповідає місцю для сну: односпальне, полуторне чи двоспальне. Сучасні моделі облаштовані роздільними зонами для індивідуального регулювання температури.

Найважливішим критерієм усіх електроприладів є безпека, тому треба шукати моделі з функціями захисту від перегріву та автоматичного вимкнення. Утім, варто знати, що такі прилади працюють при напрузі 12/24 Вольт, тому, навіть якщо людину вдарить струмом, жодної шкоди це не принесе.

Не зайвим буде визначитися, які матеріали більше до вподоби — синтетичні чи натуральні. Синтетика не така комфортна, але більш довговічна, натомість натуральні тканини приємніші на дотик, але зношуються швидше.

При виборі Варто звертати увагу на перевірених виробників, які надають гарантію. Також непогано, щоб ковдру можна було прати, а це можливо, якщо прилад обладнаний знімним контролером.

Скільки коштує електроковдра

Однією з найдорожчих на цей час моделей є Beurer HD 100, яка коштує 9 041 грн.

Beurer HD 100

Характеристики Beurer HD 100

А однією з найдешевших, завдяки знижкам, натомість є двоспальна ковдра Warm Home за 580 грн.

Warm Home

Характеристики Warm Home

Варто зазначити, що наразі ринок рясніє різноманітними пропозиціями на будь-який вміст гаманця.

Вибір ковдр у маркетплейсах величезний

