"Джентльмен" весом не более 200 г посетил Украину: что это за редкая птица (фото)

В Киевской области заметили редкую птицу из Красной книги — ходулочника, который обычно не появляется в этом регионе. Вид считается уязвимым и встречается в Украине нечасто.

Ходулочника зафиксировали в селе Заборье, что в Киевской области. Он спокойно гулял по берегу, вероятно, в поисках пищи. Соответствующее видео опубликовала участница группы "Животный мир Украины" Оксана Маховская.

Для справки

Это довольно большая прибрежная птица с непропорционально длинными ногами и длинным прямым клювом. Длина его тела достигает 35–40 сантиметров, а размах крыльев – 67–83 сантиметров. Масса взрослой особи колеблется от 150 до 190 граммов.

Как выглядит птица

У взрослой птицы верх головы и задняя часть шеи могут иметь окраску от белой до черной, а верхняя часть спины и крылья — черные. У взрослого самца полностью белая окраска головы и шеи встречается очень редко.

Ходулочник гнездится преимущественно у Черного и Азовского морей, в дельтах рек и на лиманах. Иногда поселения птицы встречаются в Волынской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях и степной части Крыма. Иногда их видят в Киевской, Полтавской, Черкасской областях. В Украине насчитывается около 8,5–10 тысяч особей этого вида.

