Имеет очень длинный клюв: редкая птица посетила Украину (фото)

С помощью своего длинного клюва уникальная птица кулон большой "анализирует" ил

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы", расположенные в Одесской области, наблюдали большого кулона. Эта птица занесена в Красную книгу Украины.

Доктор биологических наук и сотрудник заповедника Иван Русев опубликовал видео с птицей. Он рассказал, что птица обычно постоянно проживает в парке, за исключением суровых зим. На кадрах она очищает перья после кормления, ища в иле мелких морских и пресноводных организмов.

Ученый подчеркнул, что этот вид очень редок.

Большой кулон – это прибрежная птица семьи барашек, самая большая среди седовидных. Размах крыльев достигает 80–100 см, длина тела – 50–60 см, масса – до 1 кг. Основная особенность – длинный темно-бурый клюв, загибающийся вниз, у самок он обычно длиннее.

Большой кулон гнездится в болотистых и влажных местностях. Основная часть ареала – Северная и Центральная Европа, включая Британские острова. В Украине птица может гнездиться, зимовать и быть перелетной.

В то же время основными причинами сокращения популяции являются браконьерство, мелиоративные работы, строительство ГЭС, выпас скота, распашка лугов и влияние на природу из-за активности людей во время отдыха или туризма.

