Прилетели из Австралии или кто-то выпустил? В Украине увидели тропических птиц (фото)

Розеллы красные, которых видели на востоке Украины, редко выживают в нашем климате

На улицах Луганска заметили ярких тропических попугаев. Вероятно, что они живут там уже давно.

В поселке Тепличное на оккупированной территории Луганска жители заметили ярких попугаев, вероятно, красных розелл. Фото птиц опубликовал телеграм-канал "Луганск сегодня", передает "Реальная газета" на странице в Facebook.

Как написали в публикации, это уже не первый раз, когда в городе видят таких попугаев. Жители предполагают, что их выпустил кто-то из местных. Он, вероятно, пытается создать постоянную популяцию. Однако птицеводы сомневаются, что тропические птицы смогут выжить в суровом климате Луганска.

Для справки

Как выглядит попугай розелла красная

Розелла красная — среднего размера попугай, длиной до 36 см. В природе обитает на западе и юго-западе Австралии и образует стаи. Птицы населяют прибрежные и горные леса, а также парки и сады, избегая засушливых мест и участков без деревьев.

Попугаи гнездятся в дуплах деревьев, в кладке обычно 4-8 яиц, которые самка высиживает 22-24 дня. Птенцы становятся самостоятельными через месяц, но родители продолжают подкармливать их еще 2-3 недели. Молодые птицы приобретают взрослую окраску в 16 месяцев.

В неволе красные розеллы живут 25–35 лет, легко приручаются, имеют миролюбивый характер, но редко размножаются, потому что часто бросают свои яйца.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, редкая птица, имеющая длинный клюв, посетила Украину.