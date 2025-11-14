"Джентльмен" вагою не більше 200 г завітав в Україну: що це за рідкісний птах (фото)

Довжина тіла унікального птаха кулика-довгонога, який полював на одній з місцевих водойм Київщини, складає до 40 сантиметрів

У Київській області помітили рідкісного птаха з Червоної книги — кулика-довгонога, який зазвичай не з’являється в цьому регіоні. Вид вважається вразливим і трапляється в Україні нечасто.

Кулика довгоногого зафіксували в селі Забір'я, що на Київщині. Він спокійно гуляв берегом, ймовірно, в пошуках їжі. Відповідне відео опублікувала учасниця групи "Тваринний світ України" Оксана Маховська.

Для довідки

Це досить великий прибережний птах із непропорційно довгими ногами та довгим прямим дзьобом. Довжина його тіла досягає 35–40 сантиметрів, а розмах крил — 67–83 сантиметрів. Маса дорослої особини коливається всього від 150 до 190 грамів.

Який вигляд має птах

У дорослого птаха верх голови та задня частина шиї можуть мати забарвлення від білого до чорного, а верхня частина спини та крила — чорні. У дорослого самця повністю біле забарвлення голови та шиї зустрічається дуже рідко.

Кулик-довгоніг гніздиться переважно біля Чорного та Азовського морів, у дельтах річок і на лиманах. Іноді поселення птаха трапляються у Волинській, Харківській, Донецькій, Луганській областях та степовій частині Криму. Деколи їх бачать в Київській, Полтавській, Черкаській областях. В Україні налічується приблизно 8,5–10 тисяч особин цього виду.

