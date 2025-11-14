Кому-то мешала? Чем известна активистка Екатерина Гандзюк, на которую вылили кислоту (фото)

Херсонский политический деятель Екатерина Гандзюк боролась за свою жизнь 3 месяца

Екатерина Гандзюк — херсонская общественная деятельница, известная антикоррупционной деятельностью и активной позицией в регионе. Она скончалась от последствий нападения в 2018 году, когда на нее вылили концентрированное химическое вещество.

В этом деле нашли виновных, однако приговор долго не вступал в силу. "Телеграф" решил рассказать о жизни этой женщины.

"Кто заказал Катю Гандзюк?": история украинской правозащитницы, погибшей из-за политической деятельности

Во вторник, 4 ноября, прошло семь лет со дня гибели херсонской активистки Екатерины Гандзюк, на которую в 2018 году вылили литр серной кислоты. Несмотря на 14 операций, она скончалась через три месяца после нападения.

Приговор в отношении обвиняемых до сих пор не вступил в законную силу, поскольку их адвокаты подают апелляции. В 2019 году команда "Слідства.Інфо" выпустила фильм-расследование о нападении, а следователи СБУ допросили журналистов и приобщили материалы к делу.

Какова была жизнь общественной активистки

Екатерина Гандзюк родилась 17 июня 1985 года в Херсоне. Она получила образование в Херсонском государственном университете (2002–2006), Киевском национальном экономическом университете (2008) и Национальной академии государственного управления при Президенте Украины (2016).

С 2003 года Гандзюк активно занималась общественной и политической деятельностью. Она была активисткой партии "Батьківщина" (Ред. в укр. вар.), возглавляла областную молодежную организацию "Батьківщина молода" (Ред. в укр. вар.), участвовала в Оранжевой революции 2004 года, а в 2006 году стала депутатом Херсонского областного совета. В 2012 году Екатерина стала соучредителем Агентства гражданской журналистики "МОСТ" и сайта most.ks.ua, который освещал проблемы местной политики, мониторил государственные закупки и публичные финансы.

Екатерина Гандзюк, вероятно, во время какого-то мероприятия

Активистка участвовала в Евромайдане в Херсоне и активно противодействовала попыткам начать "русскую весну" в регионе. После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе Гандзюк помогала вынужденным переселенцам и работала волонтером в проекте ООН, организуя сбор средств для детей переселенцев.

В 2014 году она была избрана депутатом Херсонского городского совета по списку политической партии "Батьківщина" (Ред. в укр. вар.). Однако через год ее исключили из партии. Причиной стало то, что Гандзюк объявила о своем выходе из партийной организации в знак поддержки мэра Херсона Владимира Николаенко, которого отстранили от должности руководителя Херсонской областной организации "Батьківщина" (Ред. в укр. вар.). В партии обвинили Николаенко в якобы отказе проводить люстрацию и в хищении городского бюджета.

Екатерина активно критиковала пророссийские силы и местных чиновников, в частности организацию "Украинский выбор", депутата Кирилла Стремоусова и начальника Управления защиты экономики Артема Антощука, обвиняя их в коррупции и злоупотреблениях. Ее активная позиция неоднократно вызывала медийные скандалы, но также приводила к отставкам чиновников.

В последние годы своей жизни Екатерина совмещала общественную деятельность с работой советника мэра Херсона и исполняющей обязанности управляющей делами исполнительного комитета Херсонского горсовета.

Екатерина Гандзюк во время исполнения обязанностей, как управляющая делами исполнительного комитета Херсонского горсовета

Помимо политической и антикоррупционной деятельности Гандзюк занималась развитием спорта в Херсонской области, работала с молодежными проектами и способствовала возрождению футбольного клуба "Кристалл".

Громкие скандалы

В "Украинской правде" собрали все громкие дела, которыми занимала Екатерина. В сентябре 2017 года Екатерина Гандзюк публично обвинила начальника Управления по защите экономики в Херсонской области Артема Антощука в требовании взятки от работников городского совета. Она заявила, что чиновник настойчиво требовал "свои 3%" из бюджетных средств, при этом не интересуясь фактическими хищениями. После этого Антощук подал на нее иск о защите чести и достоинства, частично выиграв его – суд обязал Гандзюк опровергнуть свои заявления.

В ноябре того же года активистка критиковала заместительницу тогдашнего министра МЧС Анастасию Дееву за низкую эффективность и отсутствие реформ в ведомстве.

Весной 2018 года Гандзюк обнародовала список из более чем 200 человек, получивших разрешения на травматическое и газовое оружие, якобы как журналисты, назвав это "крутым бизнесом в полиции".

Незадолго до нападения она также критиковала стражей порядка за неэффективное расследование нападений на херсонских журналистов и активистов, а также в целом за бездействие в борьбе с пророссийским сепаратизмом.

28 июля 2018 Гандзюк опубликовала информацию о создании в Херсоне пророссийских органов самоуправления, подчеркнув, что правоохранители игнорируют эти факты. По ее словам, за этими структурами стояли люди, которые в 2014 году организовывали пророссийские митинги, вербовали боевиков для ДНР и ЛНР и выдавали платные административные услуги.

У Гандзюк также были конфликты с покойным политическим деятелем Кириллом Стремоусовым. В сети есть видео, на котором он оскорбляет чиновницу и называет ее "воровкой". После нападения на Екатерину ее адвокат Маси Найем предположил, что заказчиком преступления может быть именно Стремоусов.

Портрет Екатерины Гандзюк на плакате

Нападение и смерть Екатерины Гандзюк

Нападение на Екатерину Гандзюк произошло утром 31 июля 2018 в Херсоне. Человек, ожидавший ее у подъезда, вылил на голову активистки концентрированную серную кислоту, вызвав около 35% ожогов тела. В течение следующих месяцев Екатерина перенесла более 10 операций и находилась в реанимации. Умерла 4 ноября 2018 года.

Расследование нападения на Екатерину Гандзюк длилось несколько лет. 26 июня 2023 года суд признал виновными в заказе и организации нападения Владислава Мангера и Алексея Левина, приговорив обоих к 10 годам заключения. Генпрокуратура отметила, что нападение было совершено по предварительному сговору группой лиц, таким способом, который имел характер особого мучения, что и привело к смерти активистки.

Екатерина Гандзюк похоронена на Херсонском городском кладбище.

Могила активистки в Херсоне

