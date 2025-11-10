Нашли "липовые" доказательства и расстреляли: почему казнили украинского прозаика Валерьяна Пидмогильного (фото)

Валериан Пидмогильный, который был жертвой "Расстрелянного возрождения", писать начал еще в школе, взявши псевдоним Лорд Листер

Валериан Пидмогильный — один из самых талантливых украинских писателей и переводчиков начала XX века. Его жизнь и творчество стали символом поколения "Расстрелянного возрождения", которое уничтожила советская власть.

Ему было всего 36 лет, когда его расстреляли. "Телеграф" написал о непростой жизни Пидмогильного.

Жизнь украинского писателя Валерьяна Пидмогильного

Он родился 2 февраля 1901 в селе Чапли (ныне Самарский район Днепра) в бедной крестьянской семье. Отец, Петр Пидмогильный, работал в местной экономии сначала конторщиком, потом кассиром, мать была крестьянкой без образования, работала также в экономии графа Воронцова-Дашкова. Валерьян учился сначала в церковно-приходской школе, а с 1910 по 1918 год — в Первом Екатеринославском реальном училище, которое окончил с отличием. Далее он попробовал обучение на математическом и юридическом факультетах Екатеринославского университета, однако из-за материальных трудностей обучение не завершил.

Валерьян Пидмогильный — писатель поколения «Расстрелянного возрождения»

Литературную деятельность Пидмогильный начал еще в школе под псевдонимом Лорд Листер, публикуя приключенческие рассказы. В 1917 году он написал первый рассказ "Трудный вопрос", а в 1919 году — "Добрый Бог", "Гайдамака", "Пророк", "В деревне", "Ваня" и "Старец", некоторые из них опубликованы в екатеринославском сборнике "Сечь". В 1920 году вышел первый сборник его произведений "Твори Т. 1", в который вошли девять рассказов.

В 1920–1921 годах Пидмогильный работал учителем в Павлограде. Важное влияние на его творчество оказали литературовед Петр Ефремов, Дмитрий Яворницкий и Михаил Коцюбинский, которого писатель считал своим духовным наставником. В 1921 году Пидмогильный переехал в Киев, где работал библиографом Книжной палаты. Во время голода 1921–1923 годов он преподавал украинский язык и политобразование в Ворзельской трудовой школе. В том же году он женился на Катре Червинской, дочери ворзелевского священника, актрисе Театра юного зрителя.

Валерьян Пидмогильный с учениками ворзельской школы

В 1922 году писатель вернулся в Киев, где поселился недалеко от Сенного базара. В этом же году вышла его книга рассказов "В эпидемическом бараке". Он активно включился в литературную жизнь, стал членом "Асписа", из которого позже образовалась литературная группа "Ланка" (1924–1926), а затем "Марс" ("Мастерская революционного слова"), ставшая киевским филиалом "ВАПЛІТЕ". Среди членов группировки были Борис Антоненко-Давидович, Мария Галич, Михаил Ивченко, Яков Качура, Григорий Косинка, Тодось Осьмачка, Евгений Плужник, Дмитрий Тась, Борис Тенета, Николай Терещенко и другие.

Члены литературного объединения «Ланка»

В 1923 году Подмогильный работал учителем в Киеве и публиковал свои произведения в журнале "Новая Украина" в Праге. Тогда он выпустил новеллы из цикла "Повстанцы" и рассказ "Иван Босой". В 1924 году вышла в свет его книга "Военный летчик", в 1926 году — повесть "Третья революция". Он также занимался переводами: в 1926–1927 годах вместе с Евгением Плужником подготовил два издания словаря "Фразеология делового языка", работал над сценарием фильма "Коломба", переводил роман "Таис" Анатоля Франса. В 1927 году опубликована сборник "Проблема хлеба", в 1928 году — роман "Город", который считается первым украинским урбанистическим романом с современными героями и психологической глубиной.

В Харькове, куда он переехал в 1932 году, Пидмогильный работал в издательствах "ЛиМ" и "Рух". Из-за политической ситуации и репрессий печатать собственные произведения становилось все сложнее, поэтому он сосредоточился на переводческой деятельности. Он опубликовал двухтомник произведений Дени Дидро, трактат Клода Гельвеция "О человеке", работал над 15-томником Бальзака и 25-томником Анатоля Франса.

Арест писателя

8 декабря 1934 года Пидмогильного арестовали по обвинению в "участии в террористической организации". На допросах писатель не признавал вину, однако 11 января 1935 года в протоколе появилось якобы "признание" о принадлежности к "группе писателей-националистов". Без суда Военная коллегия Верховного суда СССР в марте 1935 года приговорила его к десяти годам с конфискацией имущества, а впоследствии он был отправлен в Соловецкий лагерь. Там Пидмогильный продолжал писать и переводить.

3 ноября 1937 года писателя расстреляли в урочище Сандармох в Карелии, вместе с более чем тысячей других соловецких узников, среди которых Николай Зеров, Валерьян Полищук, Григорий Эпик, Лесь Курбас и Николай Кулиш. Посмертно его реабилитировали в 1956 году. Могила семьи Пидмогильных находится на Байковом кладбище в Киеве.

Пидмогильный оставил значительное литературное наследие: романы "Город" и "Небольшая драма", многочисленные рассказы и переводы французских авторов — Бальзака, Мопассана, Флобера, Вольтера, Дидро и других.

Книга «Город» и "Небольшая драма" Пидмогильного

