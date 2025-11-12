Алексей Повстенко, работавший архитектором-проектировщиком Капитолия, реализовал первые проекты в Харькове и Киеве

Украинский архитектор Алексей Повстенко начинал службу в УНР, а завершил карьеру в США. История его жизни полна невероятных поворотов и подвигов.

Искусствовед Олекса Повстенко служил в военных формированиях времен УНР, затем работал в сталинскую эпоху над строительством жилых и общественных сооружений. В 1941 году Повстенко остался в оккупированном Киеве, а двадцать лет спустя стал архитектором-проектировщиком в Вашингтоне, работая в архитектурном отделе Капитолия США. "Телеграф" решил подробно рассказать об украинце.

Какова была жизнь украинца, который создал Конгресс США

Олекса Иванович Повстенко родился 25 февраля 1902 года на Подолье в крестьянской семье села Хащевой (ныне Винницкая область). Во время украинской революции он служил в первом украинском вооруженном формировании Богдановского полка и был казаком 6-й Запорожской дивизии, участвуя в освободительной борьбе УНР.

Семейного фото украинца не сохранилось

В 1927 году Повстенко окончил Волынский индустриальный политехникум в Житомире, после чего переехал в Харьков, где завершил обучение в аспирантуре научно-исследовательского института промышленного строительства. В течение пяти лет, до 1934 года, он преподавал в Харьковском строительном техникуме, а в этот период реализовал и свои первые архитектурные проекты.

После того, как столицей Украины снова стал Киев, Алексея Ивановича пригласили на работу архитектором в Наркомат образования. В 1937 году он возглавил отдел при республиканском управлении Союза архитекторов Украины, а в 1941 году стал директором Софиевского архитектурно-исторического музея. За время своей работы Повстенко реализовал многочисленные проекты: школы, библиотеки, клубы в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Запорожье, Херсоне, а также педагогические институты, здания для железной дороги и Харьковскую обсерваторию. Кроме того, он активно участвовал в выставках и публиковал научные труды, которые впоследствии оказались в спецархивах.

Софиевский архитектурно-исторический музей

Вторая мировая война и спасение Софии Киевской

В 1941 году, когда Красная Армия покинула Киев, советские войска планировали заминировать Софийский собор. Директор музея, Повстенко, сумел предотвратить разрушение памятника. Позже он попал в немецкий концлагерь, а после освобождения в 1945 году оказался в американской зоне оккупации. Уже в 1949 году Олекса Иванович переехал в США.

Карьера в США и вклад в науку

В США Повстенко получил должность архитектора-проектировщика в Канцелярии строительства Капитолия США, работал над проектами Конгресса, библиотеки Конгресса, Верховного Суда, Сената и Ботанического сада. Не забывал он и об Украине: в 1954 году он опубликовал работу "Собор Святой Софии в Киеве", которая содержала 336 иллюстраций.

Архитектор Олекса Повстенко проектировал американский Капитолий

Алексей Повстенко пользовался уважением украинской диаспоры. Он был членом Украинской свободной академии наук и Научного общества имени Тараса Шевченко.

Выдающийся архитектор, историк и искусствовед Олекса Иванович Повстенко умер 15 января 1973 года. Его похоронили на кладбище святого Андрея в Саут-Баунд-Бруке, США.

