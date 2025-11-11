Советская власть уничтожила его как "врага": почему известного режиссера Леся Курбаса расстреляли (фото)

Казненный Лесь Курбас "воспитал" многих актеров, режиссеров и художников, а на его сцене звучали пьесы Николая Кулиша и Александра Пушкина

Лесь Курбас был украинским режиссером и основателем театра "Березиль". Он создал много новаторских постановок, но стал жертвой сталинских репрессий.

Лесь Курбас, полное имя которого Александр-Зенон Степанович Курбас, был выдающимся украинским театральным деятелем, режиссером, актером, драматургом, публицистом и переводчиком. Основатель театра "Березиль", он стал одной из ключевых фигур украинского культурного возрождения и жертвой сталинских репрессий. В 1925 году ему присвоили звание Народного артиста Украинской ССР. "Телеграф" решил подробно рассказать о жизни украинца.

Молодой Лесь Курбас

Ранние годы и образование

Родился Курбас 25 февраля 1887 года в городе Самбор в семье актеров. Родители стремились дать сыну хорошее образование, невзирая на сложные материальные условия. Учился в Тернопольской гимназии и Львовском университете, где активно поддерживал украинизацию высшего образования. Позже продолжил обучение в Венском университете на философском факультете, слушал лекции по славистике и закончил драматическую школу при Венской консерватории.

Творческий путь

Вернувшись в Галицию, Курбас начал работать в театрах Гната Хоткевича и "Русская беседа". В 1915 году он основал первый стационарный украинский профессиональный театр в Тернополе – Тернопольские театральные вечера.

В 1916 году по приглашению Николая Садовского переехал в Киев, где основал студию молодых актеров, которая впоследствии превратилась в "Молодой театр". Этот театр стал лабораторией новаторских форм для современной и классической драматургии, а из его участников возникли несколько украинских театров.

С 1919 года Курбас работал режиссером Киевского оперного театра "Музыкальная драма". В 1920 году он организовал Киевский драматический театр ("Кийдрамте") и гастролировал по городам Киевщины.

Наибольшее влияние на украинский театр Курбас оказал через свой философский театр "Березиль", основанный в Харькове.

Студенты театра "Березиль"

Режиссерская лаборатория театра "Березиль"

Конфликт с властью и репрессии

Постановки Кулиша, в частности, "Народный Малахий" и "Мина Мазайло", не получили поддержки советских критиков. Курбаса обвинили в "мрачности" и искажении советской реальности. Его творческие эксперименты часто не воспринимали широкие массы, в частности спектакль "Маклена Граса", который имел глубокое философское содержание. Несмотря на это, Курбас продолжал бороться с упрощением и вульгаризацией искусства.

Отрывок из пьесы "Мина Мазайло"

5 октября 1933 года его уволили с должности художественного руководителя и директора театра "Березиль" из-за "позиции украинского националиста" и якобы "несоответствия театру задачам советского искусства". В защиту Курбаса выступили только четыре актера.

6 октября 1933 года Курбас уехал в Москву, работал постановщиком в Малом театре и ставил "Короля Лира" по Шекспиру в Еврейском театре под руководством Соломона Михоэлса.

Арест, заключение и гибель

25 декабря 1933 года он был арестован за якобы участие в контрреволюционной деятельности и подготовку покушения на второго секретаря ЦК КП(б)У Павла Постышева. После продолжительных допросов 10 марта Курбас подписал протокол о "контрреволюционности". В марте 1934 года его перевезли в Харьков, а 9 апреля того же года суд приговорил его к пяти годам заключения. Он отбывал наказание в строительстве Беломорско-Балтийского канала, ставил пьесы для заключенных.

Первое фото режиссера после ареста и акт о расстреле Олеся Курбаса

В 1936 году его перевели в Соловецкий лагерь особого назначения, где Курбас создал театр и поставил "Аристократов" Погодина и "Ученика дьявола" Шоу. В конце 1936 его отправили на остров Анзер, где он ставил "Маленькие трагедии" Пушкина.

9 октября 1937 года решением особой тройки НКВД был приговорен к смертной казни вместе с 1824 другими заключенными Соловецкого лагеря. Лесь Курбас был расстрелян 3 ноября 1937 в урочище Сандармох.

После его смерти появлялись ложные сведения о его жизни, в частности, в 1942 году в журнале "Волынь" утверждали, что он якобы работает перевозчиком на Мурмане. В 1961 году вдове Курбаса, Валентине Чистяковой, сообщили о его смерти якобы 15 ноября 1942 года.

Лесь Курбас похоронен в Харькове на 13-м кладбище. В 1993 году здесь установили памятник-пантеон семье Курбасов, куда привезли землю из Соловков, рядом с могилами матери и жены режиссера.

Памятник семье Курбасов в Харькове

