В украинском языке нет "янтаря" и "янтарного" цвета: как их правильно называть

"Янтарем" этот камень называют в России, но не в Украине

С каждым днем все больше людей выбирают для себя говорить на украинском языке, однако нужно время и старания, чтобы осознать все тонкости такого древнего и богатого языка. К примеру, многие допускают употребление слов "янтарь" и "янтарний" в украинском языке, однако это неправильно.

Как разобрался "Телеграф", на самом деле этот камень, являющийся окаменевшей ископаемой древесной смолой, по-разному называется в разных странах, — арабы называют его "anbar", французы, — "ambre", немцы, — "bernstein", греки, — "электрон", болгары, румыны, сербы, турки, — "кехлибар", литовцы, — "gintaras", и россияне используют производное от него "янтарь".

В Украине, Беларуси, Польше, Швеции, Нидерландах и многих других странах употребляется слово "бурштин", — производное от немецкого названия.

Соответственно, цвет этого драгоценного камня в украинском языке тоже называется "бурштиновий".

А вот иллюстрация, как выглядит янтарный цвет:

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой цвет называется в украинском языке "цинобровий".