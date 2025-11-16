В українській мові немає "янтарю" та "янтарного" кольору: як їх правильно називати

"Янтарем" цей камінь називають у Росії, але не в Україні

З кожним днем все більше людей обирають для себе розмовляти українською мовою, проте потрібен час і старання, щоб усвідомити всі тонкощі такої давньої та багатої мови. Наприклад, багато хто допускає вживання слів "янтар" та "янтарний" в українській мові, проте це неправильно.

Як розібрався "Телеграф", насправді цей камінь, що є скам’янілою викопною деревною смолою, по-різному називається в різних країнах, — араби називають його "anbar", французи, — "ambre", німці, — "bernstein", греки, — "електрон", болгари, румуни, серби, турки, — "кехлібар", литовці, — "gintaras", і росіяни використовують похідне від нього "янтар".

В Україні, Білорусі, Польщі, Швеції, Нідерландах та багатьох інших країнах вживається слово "бурштин" — похідне від німецької назви.

Відповідно, колір цього дорогоцінного каменю в українській мові також називається "бурштиновий".

А ось ілюстрація, як виглядає бурштиновий колір:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, який колір називається українською мовою "цинобровий".