Без улыбки не произнести. Как на украинском можно называть "негодяя"

В украинском языке есть немало уникальных слов, среди которых и "ракалія". Это устаревшее бранное слово может рассмешить и удивить собеседника.

Как отмечает портал "Словарь UA", ракалія — это существительные, имеющие несколько значений. Одно из них — мерзавец, другое — подлец.

То есть, по сути, ракалія — это еще одна форма ругательства, которую мало кто знает. Это слово считается устаревшим и встретить его в быту довольно трудно, однако в украинской литературе его употребляли.

Значение слова ракалія:

негодяй;

мерзавец;

подлец

бестия.

Сколение слова ракалія

Заметим, что у ракалії есть достаточно интересный синоним, который сам требует определенного толкования, — каналія. Интересно, что оба слова скорее всего имеют иностранное происхождение, ракалія — с французского racaille — "сволочь", а каналія — racaille от итальянского canaglia — "стая собак" или "сброд".

Примеры употребления:

" Ракалія ! — Кричить помічник пристава старій єврейці, яка вихлюпнула на вулицю відро помиїв. — Підбирай швидше, проклята, хіба не знаєш, що губернатор їде, ось я тебе до в'язниці, каналія!"

! — Кричить помічник пристава старій єврейці, яка вихлюпнула на вулицю відро помиїв. — Підбирай швидше, проклята, хіба не знаєш, що губернатор їде, ось я тебе до в'язниці, каналія!" "— От каналія . Знав, як чоловіка заставити випить, — пробурмотіла Танька" (зі спогадів командира УПА).

. Знав, як чоловіка заставити випить, — пробурмотіла Танька" (зі спогадів командира УПА). "— Каналія, знову відпустив нежирне м'ясо!" (з твору М. Коцюбинського).

