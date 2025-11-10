Укр

Без улыбки не произнести. Как на украинском можно называть "негодяя"

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Украинка Новость обновлена 10 ноября 2025, 16:14
Украинка. Фото Коллаж "Телеграфа"

В обиходе это слово встречается очень редко

В украинском языке есть немало уникальных слов, среди которых и "ракалія". Это устаревшее бранное слово может рассмешить и удивить собеседника.

Как отмечает портал "Словарь UA", ракалія — это существительные, имеющие несколько значений. Одно из них — мерзавец, другое — подлец.

То есть, по сути, ракалія — это еще одна форма ругательства, которую мало кто знает. Это слово считается устаревшим и встретить его в быту довольно трудно, однако в украинской литературе его употребляли.

Значение слова ракалія:

  • негодяй;
  • мерзавец;
  • подлец
  • бестия.
Значение слова ракалия
Сколение слова ракалія

Заметим, что у ракалії есть достаточно интересный синоним, который сам требует определенного толкования, — каналія. Интересно, что оба слова скорее всего имеют иностранное происхождение, ракалія — с французского racaille — "сволочь", а каналія — racaille от итальянского canaglia — "стая собак" или "сброд".

Примеры употребления:

  • "Ракалія! — Кричить помічник пристава старій єврейці, яка вихлюпнула на вулицю відро помиїв. — Підбирай швидше, проклята, хіба не знаєш, що губернатор їде, ось я тебе до в'язниці, каналія!"
  • "— От каналія. Знав, як чоловіка заставити випить, — пробурмотіла Танька" (зі спогадів командира УПА).
  • "— Каналія, знову відпустив нежирне м'ясо!" (з твору М. Коцюбинського).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в украинском языке есть интересное слово, которое означает белка.

Теги:
#Украинский язык #Слово #Значение