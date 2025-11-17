Это дерево видело как минимум 10 поколений: где в Украине растет дуб, кора которого может давать силу и счастье (фото)

Под столетним деревом, растущим в центральной Украине, любил отдыхать Тарас Шевченко

В Черкасской области сохранился уникальный свидетель украинской истории — более тысячелетний дуб, возле которого останавливались казацкие предводители и который до сих пор поражает своими размерами и легендами.

Тысячелетний дуб Максима Зализняка стал символом урочища Холодного Яра и важной частью исторической памяти. Дерево растет в Черкасской области. "Телеграф" решил рассказать об уникальной локации, о которой мало кто знает.

История молчаливого свидетеля событий на протяжении тысячи лет

Возраст дерева оценивают примерно в 1100 лет. Оно расположено на склоне Кириковского оврага и носит имя Максима Зализняка — одного из предводителей гайдамацкого восстания против польского господства. По историческим свидетельствам, именно под этим дубом гайдамаки давали клятву бороться за свободу Украины до последнего вздоха.

Возле дерева бывали выдающиеся деятели украинской истории — Богдан Хмельницкий, Северин Наливайко и другие. Здесь также любил отдыхать Тарас Шевченко. Из поколения в поколение передается и легенда о "силе дуба": якобы тот, кто побывает под его кроной, получит вдохновение и исполнение желаний.

Дуб поражает своими размерами — его обхват достигает около 9 метров, а высота составляет примерно 24–30 метров. Обнять ствол одновременно могут только шесть человек. За долгие века дерево пережило по крайней мере шесть ударов молнии.

Как выглядит дерево в Черкасской области — фото "Find-way"

Статус памятника природы местного значения дуб получил в 1972 году. В конце 1990-х он начал усыхать, поэтому специалисты срочно провели комплекс мероприятий для его спасения: вокруг ствола пробурили глубокие скважины для внесения питательных веществ, подкормили корни и обрезали поврежденные старые ветки.

В 2010 году дерево заняло третье место во всеукраинском конкурсе "Национальное дерево Украины" в категории "Мемориальные деревья".

Из-за естественного старения и некоторых посетителей, которые верят в легенду, что кусок коры дуба приносит силу и удачу, дерево Зализняка нуждается в постоянном уходе.

Как туда добраться

Если ехать из Черкасс, то нужно следовать по автодороге Р10, после села Худолиевка повернуть налево на местную дорогу Т2402, соединяющую Чигирин, Суботов и Каменку, и, миновав Мотронинский монастырь, свернуть налево в сторону хутора Буда. А если из Кропивницкого — по автодороге Н14 на север в направлении Александровки, затем повернуть на Н01 до Каменки, продолжить Т2402 и повернуть направо в сторону хутора Буда, проехав еще около 4 км.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине есть уникальный монастырь, которому уже более 1000 лет. Его история началась с кельи.