Ему более 1000 лет: где в Украине расположен уникальный монастырь, история которого началась с кельи (фото)

Высоко над Днестром на скале стоит монастырь, переживший тысячу лет испытаний и сохранивший много легенд. В молитве и покаянии монахи здесь служат Господу уже более тысячи лет.

Лядовский Усекновенский скальный мужской монастырь считается одним из семи чудес Винницкой области. "Телеграф" решил поведать об этом месте подробнее.

Скальный монастырь возле Днестра

История монастыря в Украине, которому больше 1000 лет

По преданию, Антоний Печерский, который шел по дороге с Афона в Киев, выбрал скалу над Днестром и вырубил там в 1013 году келью для уединенной молитвы. Созданная им пещерная келья ровно тысячу лет остается почти неизменной и является центральной святыней монастыря. Рядом бьет источник, посвященный преподобному.

Стоит напомнить, что Антоний Печерский известен также тем, что основал Киево-Печерскую лавру.

Кем был основан монастырь

Летопись впервые упоминает этот монастырь в 1159 году – в контексте похода князя Ивана Берладника.

Времена расцвета, закрытия и возрождения

В XVII веке монастырь пришел в упадок, когда османское войско захватило Подолье. Он не работал 27 лет. Но после изгнания захватчиков здесь снова открыли богослужения и освятили новые пещерные церкви — Усекновение главы святого Иоанна Предтечи и Святой Великомученицы Параскевы Пятницы.

Пещерная церковь Усекновение главы Иоанна и двор монастыря — фото "Укринформ"

В XVIII веке монастырь перешел к василианам после принятия унии, однако уже в 1745 году его закрыли. В XIX веке обитель восстановили как православную, и тогда здесь действовали три пещерных храма: Усекновение главы Иоанна Предтечи, Параскевы Пятницы и Антония Печерского.

Как выглядит монастырь на горе

Два первых храма располагались в соседних гротах, соединенных проходом. В 1848 году к храму Иоанна Предтечи достроили придел с колокольней. Рядом в 1894 году обустроили грот-церковь Антония. В конце века пещеры накрыли новой двухэтажной церковью святого Николая. В то время монастырь был известен почитаемой иконой "Обретение главы Иоанна Предтечи".

Разрушение в ХХ веке и современность

В 1930-х годах советские власти почти полностью уничтожили монастырские храмы. Часть святынь попала в соседние приходы, но многие уникальные иконы и старопечатные книги были потеряны безвозвратно.

Новый этап жизни монастыря начался в 1998 году, когда его восстановление взяли на себя монахи из Почаева.

Каменная лестница в пещерные храмы

Однако современные события также не обошли святыню. 31 октября 2022 года взрывная волна от сбитой российской ракеты убила одного из монахов и повредила интерьер храма, выбив окна и разрушив часть украшения, как написали в издании "20 минут".

