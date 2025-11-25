Гороскоп на 26 ноября: Тельцам нельзя вступать в конфликты, а Скорпионам — рисковать деньгами

Гороскоп подскажет, с какими трудностями вам придется столкнуться

"Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 26 ноября, для представителей всех знаков Зодиака. Мы выяснили, каких сюрпризов вам следует ожидать в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

На представителей этого знака завтра могут навалиться новые задачи, которые потребуют гибкости и скорости. Однако Овны поймут, что давно тянут на себе слишком широкий круг обязанностей и пришло время что-то менять.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Утро у Тельцов может выдаться неспокойным: планы способны вмиг перевернуться, а это вызовет раздражение. Но важно удержать эмоции под контролем, не вступая в конфликты ни дома, ни на работе.

Близнецы (21.05-21.06)

В среду Близнецы будут решать финансовые вопросы, но важно не позволять импульсивности брать верх, иначе есть риск остаться с потерями. Возможно, стоит прислушаться к совету человека, которому вы доверяете.

Рак (22 июня — 22 июля)

Рабочая обстановка у Раков завтра будет стабильной, но ожидается много общения, звонков и переписок. Вечером может появиться усталость, и лучшее решение — подарить себе немного заботы и отдыха.

Лев (23 июля — 23 августа)

Из-за напряжения в личной жизни Львы могут ощутить спад сил и вдохновения. Но стоит отвлекаться на работе и искать в ней мотивации. Вечер проведите в кругу друзей или семьи.

Дева (24 августа — 23 сентября)

У Дев наступает момент, чтобы пересмотреть свои привычки. Возможно, стоит отказаться от чего-то, что давно тяготит, и уделить больше внимания собственным желаниям. В отношениях возможен серьезный разговор — проявите мудрость и сдержанность.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весам давно нужна перезагрузка. В последние дни у представителей этого знака слишком много обязанностей, поэтому короткая поездка или смена обстановки с близкими людьми станет идеальным способом восстановить силы.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Завтра в профессиональной сфере у Скорпионов могут возникнуть неожиданности, которые потребуют быстрых решений. Это отнимет много времени, но итог окажется положительным. А вот финансовых шагов завтра лучше избегать, лучше обдумывать внимательно даже небольшие траты.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Если Стрельцы позволят событиям развиваться естественным образом, то перед ними откроются новые возможности, которые были скрыты за лишним напряжением. В среду может появиться предложение, от которого не стоит отказываться.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам в этот день важно сохранять точность в делах и избегать хаотичности. В личной сфере стоит уделить больше времени партнеру, а одиноким Козерогам пора выйти из привычных рамок: прогулки, мероприятия, новые знакомства принесут много эмоций.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Завтра Водолеям будет полезно пересмотреть долгосрочные цели: некоторые из них уже не соответствуют внутренним потребностям. Эмоционально день окажется насыщенным и переменчивым, но изменения в настроении будут вдохновляющими.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Представители этого знака сконцентрируются на повышении своих доходов. Рыбам полезно пересмотреть планы и приоритеты, а также подумать о том, что приносит им истинную радость.