Оскорбления в комментариях и публичные "извинения". Что известно о скандале между волонтеркой Мартынюк и ветеранкой Тур

Трегубов заявил, что поведение волонтерки свидетельствует о пренебрежении к военным

Между медицинской работницей и ветераном Евой Тур и волонтером и актрисой Аллой Мартынюк разразился конфликт. Ссора возникла из-за военной формы, которую надела гражданская женщина.

На замечание Евы Тур относительно недопустимости одевать боевую форму, предназначенную военным, поклонники Мартынюк написали Еве оскорбительные комментарии. Об этом сообщил общественно-политический деятель, спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.

Что нужно знать

Мартынюк заявляла о праве носить камуфляж

После замечания Евы Тур в соцсетях началась волна хейта в ее адрес

Трегубов раскритиковал ношение военной формы гражданскими для имиджа

Он выразил убеждение, что волонтер, помогающая военным, на самом деле их презирает.

Алла Мартынюк

"Некоторые люди нарциссического типа очень любят свой голос, свои фото и желтенький нимб вокруг себя. Трегуб. Некоторые люди нарциссического типа очень любят свой голос, свои фото и желтенький нимб вокруг себя. Вышиванка, пиксель, стелла с названием города или даже люди на фото рядом для них – декорация. Аксессуар, подчеркивающий те или иные качества их величественной личности. Конечно, возмутительно и неприемлемо, когда аксессуар вместо восторга подает голос и критикует звезду", — написал Виктор Трегубов.

Сообщение Виктора Трегубова

Также он обнародовал скриншот с комментарием Аллы Мартюнюк, в котором она уверяет, что имеет право носить камуфляж.

Сама Ева Тур написала, что ее обвиняют в "заказе Мартынюк" и якобы обесценении 11 лет ее работы.

На самом деле, уверяет ветеранка, ее целью было "достучаться до совести" и научить адекватной коммуникации с военными. Также она выложила скриншот с "извинениями" волонтера.

Кроме того, Ева Тур привела в свою защиту Закон Украины "О правовом режиме военного положения", в котором объясняется, кто имеет право на ношение униформы. Гражданским лицам, говорится в законе, запрещается ношение военной формы или какой-либо другой формы или одежды, которые напоминают военную и могут вводить в заблуждение.

Ева Тур

Кто такая Алла Мартынюк

Алла Мартынюк

Алла Андреевна Делипович-Суржикова (сценическая фамилия — Мартынюк) — актриса, певица и соучредитель фонда "Защита будущего". Ранее на сайте фонда о ней писали, что она внештатный помощник-консультант Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

В данный момент среди членов команды фонда она не упоминается.

Календарь "Нескорені" с военнослужащими ВСУ

Алла Мартынюк в календаре "Нескорені"

Алла Мартынюк среди женщин-военнослужащих моделей календаря "Нескорені"

Напомним, еще в декабре 2023 года Алла Мартынюк рассказывала, что родственникам украинских воинов не нужно впадать в "истерию", боясь, что их близкий человек погибнет на фронте, поскольку все рано или поздно умрут. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины после этого заявили, что у нее нет полномочий и прав давать публичные комментарии от имени Валерия Залужного.