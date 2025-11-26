Оскорбления в комментариях и публичные "извинения". Что известно о скандале между волонтеркой Мартынюк и ветеранкой Тур
Трегубов заявил, что поведение волонтерки свидетельствует о пренебрежении к военным
Между медицинской работницей и ветераном Евой Тур и волонтером и актрисой Аллой Мартынюк разразился конфликт. Ссора возникла из-за военной формы, которую надела гражданская женщина.
На замечание Евы Тур относительно недопустимости одевать боевую форму, предназначенную военным, поклонники Мартынюк написали Еве оскорбительные комментарии. Об этом сообщил общественно-политический деятель, спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.
Что нужно знать
- Мартынюк заявляла о праве носить камуфляж
- После замечания Евы Тур в соцсетях началась волна хейта в ее адрес
- Трегубов раскритиковал ношение военной формы гражданскими для имиджа
Он выразил убеждение, что волонтер, помогающая военным, на самом деле их презирает.
"Некоторые люди нарциссического типа очень любят свой голос, свои фото и желтенький нимб вокруг себя. Трегуб. Некоторые люди нарциссического типа очень любят свой голос, свои фото и желтенький нимб вокруг себя. Вышиванка, пиксель, стелла с названием города или даже люди на фото рядом для них – декорация. Аксессуар, подчеркивающий те или иные качества их величественной личности. Конечно, возмутительно и неприемлемо, когда аксессуар вместо восторга подает голос и критикует звезду", — написал Виктор Трегубов.
Также он обнародовал скриншот с комментарием Аллы Мартюнюк, в котором она уверяет, что имеет право носить камуфляж.
Сама Ева Тур написала, что ее обвиняют в "заказе Мартынюк" и якобы обесценении 11 лет ее работы.
На самом деле, уверяет ветеранка, ее целью было "достучаться до совести" и научить адекватной коммуникации с военными. Также она выложила скриншот с "извинениями" волонтера.
Кроме того, Ева Тур привела в свою защиту Закон Украины "О правовом режиме военного положения", в котором объясняется, кто имеет право на ношение униформы. Гражданским лицам, говорится в законе, запрещается ношение военной формы или какой-либо другой формы или одежды, которые напоминают военную и могут вводить в заблуждение.
Кто такая Алла Мартынюк
Алла Андреевна Делипович-Суржикова (сценическая фамилия — Мартынюк) — актриса, певица и соучредитель фонда "Защита будущего". Ранее на сайте фонда о ней писали, что она внештатный помощник-консультант Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
В данный момент среди членов команды фонда она не упоминается.
Напомним, еще в декабре 2023 года Алла Мартынюк рассказывала, что родственникам украинских воинов не нужно впадать в "истерию", боясь, что их близкий человек погибнет на фронте, поскольку все рано или поздно умрут. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины после этого заявили, что у нее нет полномочий и прав давать публичные комментарии от имени Валерия Залужного.