Образи в коментарях і публічні "вибачення". Що відомо про скандал між волонтеркою Мартинюк та ветеранкою Тур

Трегубов заявив, що поведінка волонтерки свідчить про зневагу до військових

Між медичною працівницею та ветеранкою Євою Тур та волонтеркою й акторкою Аллою Мартинюк спалахнув конфлікт. Сварка виникла через військову форму, яку одягла цивільна жінка.

На зауваження Єви Тур щодо неприпустимості одягати бойову сорочку, призначену військовим, прихильники Мартинюк написали Єві образливі коментарі. Про це повідомив громадсько-політичний діяч, речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

Що треба знати

Мартинюк заявляла про право носити камуфляж

Після зауваження Єви Тур у соцмережах почалася хвиля хейту на її адресу

Трегубов розкритикував носіння військової форми цивільними для іміджу

Він висловив переконання, що волонтерка, яка допомагає військовим, насправді їх зневажає.

Алла Мартинюк

"Деякі люди нарцисичного типу дуже люблять свій голос, свої фото і жовтенький німб довкола себе. Вишиванка, піксель, стела з назвою міста чи навіть люди на фото поруч для них — декорація. Аксесуар, що підкреслює ті чи інші якості їхньої величної особистості. Звісно, обурливо та неприйнятно, коли аксесуар, замість захоплення, подає голос та критикує звізду", — написав Віктор Трегубов.

Допис Віктора Трегубова

Також він виклав скріншот з коментарем Алли Мартюнюк, у якому вона запевняє, що має право носити "камуфляж".

Сама Єва Тур написала, що її звинувачують у "замовленні Мартинюк" та нібито знеціненні 11 років її роботи.

Насправді, запевняє ветеранка, її метою було "достукатися до совісті" та навчити адекватній комунікації з військовими. Також вона виклала скріншот з "вибаченнями" волонтерки.

Окрім того, Єва Тур привела у свій захист Закон України "Про правовий режим воєнного стану", у якому пояснюється, хто має право на носіння однострою. Цивільним громадянам, йдеться у законі, забороняється носіння військової форми чи будь-якої іншої форми або одягу, які нагадують військову та можуть вводити в оману.

Єва Тур

Хто така Алла Мартинюк

Алла Мартинюк

Алла Андріївна Деліпович-Суржикова (сценічне прізвище — Мартинюк) є акторкою, співачкою та співзасновницею фонду "Захист майбутнього". Раніше на сайті фонду про неї писали, що вона є позаштатним помічником-консультантом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Наразі серед членів команди фонду вона не згадується.

Календар "Нескорені" з військовослужбовицями ЗСУ

Алла Мартинюк на календарі "Нескорені"

Алла Мартинюк серед жінок-військовослужбовиць, моделей календаря "Нескорені"

Нагадаємо, ще у грудні 2023 року Алла Мартинюк розповідала, що родичам українських воїнів не потрібно впадати в "істерію", боячись, що їхня близька людина загине на фронті, оскільки усі рано чи пізно помруть. У Генеральному штабі Збройних сил України після цього заявили, що вона не мала повноважень та прав давати публічні коментарі від імені Валерія Залужного.